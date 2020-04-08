Форвард сборной Украины Кравец: «Российский чемпионат сильнее украинского, ведь у них нет проблем с войной в стране»

Нападающий «Кайсериспора» и сборной Украины Артем Кравец сравнил уровень чемпионатов Украины и России.

«Российский чемпионат сильнее украинского, ведь у них нет проблем с войной в стране. До войны это было прямо пропорционально. Говорить о политике – ходить по тонкому льду. Ты в любом случае скажешь то, что кому-то не понравится.

А это такая тонкая ситуация в отношениях двух народов, которые были братскими. Сложно выражаться... Лучше не выражаться, чтобы не обидеть кого-то. Ведь сколько людей, столько мнений.

Не готов дать интервью об отношениях между Украиной и Россией, потому что не разбираюсь, не лезу туда. Понимаю, что в этой ситуации ничего не могу сделать, не могу повлиять. Очень хотел бы, что это все закончилось как можно быстрее и перестали умирать люди.

Просто считаю, что узнавать это со СМИ, со слов кого-то и потом выражать свои мысли, неправильно», – заявил Кравец.