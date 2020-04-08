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  • Форвард сборной Украины Кравец: «Российский чемпионат сильнее украинского, ведь у них нет проблем с войной в стране»

Форвард сборной Украины Кравец: «Российский чемпионат сильнее украинского, ведь у них нет проблем с войной в стране»

8 апреля 2020, 07:00
13

Нападающий «Кайсериспора» и сборной Украины Артем Кравец сравнил уровень чемпионатов Украины и России.

«Российский чемпионат сильнее украинского, ведь у них нет проблем с войной в стране. До войны это было прямо пропорционально. Говорить о политике – ходить по тонкому льду. Ты в любом случае скажешь то, что кому-то не понравится.

А это такая тонкая ситуация в отношениях двух народов, которые были братскими. Сложно выражаться... Лучше не выражаться, чтобы не обидеть кого-то. Ведь сколько людей, столько мнений.

Не готов дать интервью об отношениях между Украиной и Россией, потому что не разбираюсь, не лезу туда. Понимаю, что в этой ситуации ничего не могу сделать, не могу повлиять. Очень хотел бы, что это все закончилось как можно быстрее и перестали умирать люди.

Просто считаю, что узнавать это со СМИ, со слов кого-то и потом выражать свои мысли, неправильно», – заявил Кравец.

Источник: Tribuna.com
Украина. Премьер-лига Украина Кайсериспор Кравец Артем
Комментарии (13)
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Добрый Бобер
1586318869
Ну всё, дорога в сборную ему закрыта, он не назвал Россию агрессором.
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Hektor 84
1586319225
Понарожали идиотов кастрюлеголовых на украине. Два народа, которые были братские. Вот именно лучше не выражаться, чтоб не выглядеть идиотом. В Киевской Руси не было ни русских, ни тем более украинцев. А населяли ее русичи.
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Диктор
1586319950
А с кем вы вообще воюете ???????
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serhio80
1586326484
Так не воюйте у себя в стране
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Axe111
1586327209
Очередной
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general.lizyukov
1586329969
Серьезно? Т.е., до фашистского переворота на Украине всё было шоколадно? И клубы из ФФУ регулярно играли в еврокубках (кроме Шахтера с Динамо)? Что ты там куришь?!
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Давид59
1586331460
Да, тема скользкая, но в Украине и раньше только 2 команды разыгрывали чемпионство.
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житель СПб
1586339397
Не буду особо комментировать - человек сам признался, что не хочет лезть туда, в чем не разбирается. И правильно. Но у него еще и с математикой большие проблемы: "прямопропорционально" - это когда все также, только с каким-то коэффициентом. Тогда я с ним соглашусь: футбол в России, конечно, гораздо лучше, чем в Украине! В России много команд, есть конкуренция. В Украине этого нет. И хватит о войне, развязанной западенцами, в которой воюют русские против русских.
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Vseok
1586350507
Просто в рф немного больше денег(государственных) в футбол вкладывают (что плохо) и поэтому в рф в последнее время команд 5 борется за самые высокие места!Локомотив,зенит,цска,Краснодар,ростов ну и наверное спартак,но это не точно ахахаха
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