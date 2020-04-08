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    Форвард сборной Украины Кравец: «Российский чемпионат сильнее украинского, ведь у них нет проблем с войной в стране»

    Нападающий «Кайсериспора» и сборной Украины Артем Кравец сравнил уровень чемпионатов Украины и России.

    «Российский чемпионат сильнее украинского, ведь у них нет проблем с войной в стране. До войны это было прямо пропорционально. Говорить о политике – ходить по тонкому льду. Ты в любом случае скажешь то, что кому-то не понравится.

    А это такая тонкая ситуация в отношениях двух народов, которые были братскими. Сложно выражаться... Лучше не выражаться, чтобы не обидеть кого-то. Ведь сколько людей, столько мнений.

    Не готов дать интервью об отношениях между Украиной и Россией, потому что не разбираюсь, не лезу туда. Понимаю, что в этой ситуации ничего не могу сделать, не могу повлиять. Очень хотел бы, что это все закончилось как можно быстрее и перестали умирать люди.

    Просто считаю, что узнавать это со СМИ, со слов кого-то и потом выражать свои мысли, неправильно», – заявил Кравец.

    Источник: Tribuna.com

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    08.04.2020 07:00
    Комментарии17
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      Рейтинг: +259

      Vseok 19 часов назад

      Просто в рф немного больше денег(государственных) в футбол вкладывают (что плохо) и поэтому в рф в последнее время команд 5 борется за самые высокие места!Локомотив,зенит,цска,Краснодар,ростов ну и наверное спартак,но это не точно ахахаха

      1
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      Рейтинг: +1135

      житель СПб 22 часа назад

      Не буду особо комментировать - человек сам признался, что не хочет лезть туда, в чем не разбирается. И правильно. Но у него еще и с математикой большие проблемы: "прямопропорционально" - это когда все также, только с каким-то коэффициентом. Тогда я с ним соглашусь: футбол в России, конечно, гораздо лучше, чем в Украине! В России много команд, есть конкуренция. В Украине этого нет. И хватит о войне, развязанной западенцами, в которой воюют русские против русских.

      3
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      Рейтинг: +1188

      FRZZ 23 часа назад

      Тем не менее, Шахтер играет в ЛЕ, а российских клубов там нет.

      1
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      Рейтинг: +2095

      alarm 8 апреля, 11:31

      зато на украине нет позорного клуба спартак)

      -1
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      Рейтинг: +31

      Vlasovvv51 > alarm 20 часов назад

      И бомжей тоже нет они ещё позорнее

      3
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      Рейтинг: +2469

      Давид59 8 апреля, 10:37

      Да, тема скользкая, но в Украине и раньше только 2 команды разыгрывали чемпионство.

      2
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      Рейтинг: +1970

      general.lizyukov 8 апреля, 10:12

      Серьезно? Т.е., до фашистского переворота на Украине всё было шоколадно? И клубы из ФФУ регулярно играли в еврокубках (кроме Шахтера с Динамо)? Что ты там куришь?!

      2
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      Рейтинг: +3344

      Alekxei Z. 8 апреля, 09:40

      Адекватную оценку дал.
      Респект.
      Местным путипатриотам хотелось бы сказать , придёт время и Гаага всех рассудит.

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      Рейтинг: +181

      Все_тот_же_Юве > Alekxei Z. 8 апреля, 10:35

      А ты жирикопатриот?

      3
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      Рейтинг: +3474

      BarStep > Alekxei Z. 21 час назад

      Хочу заметить, что Гаага по сути своей создана и существует для тех, кто убивает людей, прежде всего свой народ.. Так, что Гаага рассудит (осудит) убийц собственного народа на Донбассе.. Ок?

      3
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      Рейтинг: +3344

      Alekxei Z. > BarStep 3 часа назад

      И тех кто всё это начал. Кто самолёт пассажирский сбил.
      Немного уже осталось , всё вскроется.

      0
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      Рейтинг: +1925

      Axe111 8 апреля, 09:26

      Очередной

      1
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      Рейтинг: +1683

      serhio80 8 апреля, 09:14

      Так не воюйте у себя в стране

      2
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      Рейтинг: +6989

      Диктор 8 апреля, 07:25

      А с кем вы вообще воюете ???????

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