Уткин: «Что может быть у Дзюбы плохого с Ткаченко? Только одно: Ткаченко — агент Смолова»

Блогер Василий Уткин объяснил, почему форвард «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал агента Германа Ткаченко.

«В одном из последних пассажей Дзюбы, когда он затронул меня, он снова наехал на агентов. На Ткаченко почему-то, который к нему никакого отношения никогда вообще не имел. Что может быть у Дзюбы плохого с Ткаченко? Только одно: Ткаченко — агент Смолова, а Смолов был конкурентом Дзюбы перед ЧМ-2018. На чемпионате мира Дзюба его уделал, но то было на чемпионате мира, а до у Артема был очень сложный сезон, в котором он не мог найти опору.

Чемпионат мира все изменил в жизни Артема Дзюбы, он стал настоящим национальным символом, и в связи с этим у него, помимо прочего, появился коммерческий агент — Табрис Шахиди, очень известная фигура в российском шоу-бизнесе. Но теперь около Дзюбы и Табриса Шахиди нет. Почему? Потому что человек не доверяет агентам: когда нужно делиться заработком, у Дзюбы на душе становится очень и очень ржаво. Шахиди уже нет, и Дзюба по всем делам отправляет в «Зенит», там есть такая девушка Аня, она всем этим занимается.

И весной Дзюба оказался человеком, у которого все яйца сложены в одну корзину. Его коммерческие интересы представляет «Зенит», у него нет агента, идти ли ему в «Тоттенхэм», он советовался с Миллером. Звонок из Англии действительно был, это факт. Не знаю, какой степени заинтересованности. Точно звонил не Моуринью, но звонок был», – сказал Уткин в выпуске программы «Футбольный клуб» на своем ютуб-канале.

Дзюба назвал Ткаченко «чемпионом мира среди лицемеров».

Ткаченко: «Дзюба назвал меня лицемером? Он принес нам всем радость на ЧМ-2018, пусть теперь несет всякую чушь»