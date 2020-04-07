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  • Песков: «Россия получила право на проведение ЧМ-2018 абсолютно законно, а не за взятки»

Песков: «Россия получила право на проведение ЧМ-2018 абсолютно законно, а не за взятки»

7 апреля 2020, 13:36
8

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад министерства юстиции США, в котором среди прочего говорится о коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года.

«Мы читали в СМИ и не понимаем, о чем может идти речь. Россия получила право на проведение чемпионата мира абсолютно законно, а не за взятки. Россия провела лучший чемпионат мира в истории», — цитирует Пескова РБК.

Минюст США: бывший вице-президент ФИФА получил 5 миллионов за выбор России хозяйкой ЧМ-2018

Источник: РБК
Чемпионат мира
Комментарии (8)
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acor94
1586258702
Вот когда это скажет Трамп, тогда поверю.
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Axe111
1586259492
Да да да
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New Life
1586259792
Я верю Пескову и особенно его супруге Навке - они давали много примеров отпора всем, кто не верит. Как можно не верить, если аргументируют словами: "это не наша повестка дня", "обратитесь в министерство обороны за разъяснением" и тд. Навка же пояснила, что никогда не брала в свои шоу на работу чиновников - и я верю.
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BRO_football
1586260362
Не бывает такого, чтобы в России делалось что-то честно, законно и без взяток.
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vladimir-7
1586261895
Что-то не верится, что всё было честно и без взяток. И почему Россия провела лучший чемпионат мира в истории? В чьей истории? Каким образом Песков определил, что это был лучший чемпионат мира? Видимо Путин так считает и лупоглазый не хочет подводить своего шефа.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1586262391
За враньё уголовная статья.Лучше бы помолчал.
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Давид59
1586269477
Пескову верю. Действительно проведение ЧМ было получено законно. Другое дело, что людям, которые законно передали это право России было заплачено. Так что пресс-секретарь не врёт!
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yarik1_78
1586281926
Говорящие усы.
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