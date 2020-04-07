Песков: «Россия получила право на проведение ЧМ-2018 абсолютно законно, а не за взятки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад министерства юстиции США, в котором среди прочего говорится о коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года.

«Мы читали в СМИ и не понимаем, о чем может идти речь. Россия получила право на проведение чемпионата мира абсолютно законно, а не за взятки. Россия провела лучший чемпионат мира в истории», — цитирует Пескова РБК.

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