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    Песков: «Россия получила право на проведение ЧМ-2018 абсолютно законно, а не за взятки»

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад министерства юстиции США, в котором среди прочего говорится о коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года.

    «Мы читали в СМИ и не понимаем, о чем может идти речь. Россия получила право на проведение чемпионата мира абсолютно законно, а не за взятки. Россия провела лучший чемпионат мира в истории», — цитирует Пескова РБК.

    Минюст США: бывший вице-президент ФИФА получил 5 миллионов за выбор России хозяйкой ЧМ-2018

    Источник: РБК

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    07.04.2020 13:36
    Комментарии13
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      Рейтинг: +881

      yarik1_78 7 апреля, 20:52

      Говорящие усы.

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      Рейтинг: +2469

      Давид59 7 апреля, 17:24

      Пескову верю. Действительно проведение ЧМ было получено законно. Другое дело, что людям, которые законно передали это право России было заплачено. Так что пресс-секретарь не врёт!

      0
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      Рейтинг: +3344

      Alekxei Z. 7 апреля, 17:14

      Нашли у кого спросить .

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      Рейтинг: +2168

      solodealer 7 апреля, 16:45

      ..."лучший в истории..."???
      Чья бы, как говорится. корова мычала... Песков работает "говорящей головой" при Путине. Что-то знать или "своё мнение иметь" ему не поручают... ВОТ, ОН ЕГО И НЕ ИМЕЕТ! Слышали, как расхваливал Песков фильм "Крымский мост. Сделано с любовью"?))))Вот и вся цена его "экспертизы"...
      САМЫЙ ДОРОГОЙ ЧЕМПИОНАТ- ЭТО ТОЧНО (14 миллиардов долларов!)... Тупо статистика... С засекреченными бюджетами строительства... В общем..."Олимпиада №2". И это только... собственно на его подготовку и проведение. Теперь они будут долго и упорно скрывать, сколько ИЗ НАШЕГО БЮДЖЕТА БУДЕТ ПОСТОЯННО ТРАТИТЬСЯ БАБЛА НА СОДЕРЖАНИЕ ЭТИХ "СЛОНОВ" - на ненужные РПЛ стадионы, НА СОДЕРЖАНИЕ КОТОРЫХ ПОСЛЕ ЧМ ДЕНЕГ НЕ ЗАЛОЖИЛИ!
      Или кто-то ещё полагает, что "Балтика", "Крылья" или "Мордовия" смогут окупить этих монстров в своих городах?)))

      1
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      Рейтинг: +613

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 апреля, 15:26

      За враньё уголовная статья.Лучше бы помолчал.

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      Рейтинг: +10575

      vladimir-7 7 апреля, 15:18

      Что-то не верится, что всё было честно и без взяток. И почему Россия
      провела лучший чемпионат мира в истории? В чьей истории? Каким
      образом Песков определил, что это был лучший чемпионат мира?
      Видимо Путин так считает и лупоглазый не хочет подводить своего шефа.

      1
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      Рейтинг: +2168

      solodealer > vladimir-7 7 апреля, 16:48

      ))+ ...желания , как Вы смачно определили, "лупоглазого" тут не при чём. "Прикрывать" своего шефа - прямая и единственная обязанность мужа Навки...

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      Рейтинг: +7557

      BRO_football 7 апреля, 14:52

      Не бывает такого, чтобы в России делалось что-то честно, законно и без взяток.

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      Рейтинг: +342

      New Life 7 апреля, 14:43

      Я верю Пескову и особенно его супруге Навке - они давали много примеров отпора всем, кто не верит. Как можно не верить, если аргументируют словами: "это не наша повестка дня", "обратитесь в министерство обороны за разъяснением" и тд. Навка же пояснила, что никогда не брала в свои шоу на работу чиновников - и я верю.

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      Рейтинг: +2168

      solodealer > New Life 7 апреля, 16:50

      )))+
      Ох... уж эти нафки)))
      Есть такая гениальная книга великого японского автора Абэ Кобо "Женщина в песках"... РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ. НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!))+

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      Рейтинг: +1925

      Axe111 7 апреля, 14:38

      Да да да

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      Рейтинг: +1090

      acor94 7 апреля, 14:25

      Вот когда это скажет Трамп, тогда поверю.

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