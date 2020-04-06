Виллиан: «Сложно представить, что я продлю контракт с «Челси»

Вингер «Челси» Виллиан дал понять, что по окончании текущего сезона он с высокой долей вероятности сменит команду.

«Всем известно, что срок моего контракта с «Челси» истекает через несколько месяцев. Сейчас сложно представить, что я продлю договор. Дело в том, что клуб предлагал мне соглашение на два года, а я просил на три. На этом все закончилось. Мы больше не общались, больше переговоров не было», – сказал бразилец.