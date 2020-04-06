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    Виллиан: «Сложно представить, что я продлю контракт с «Челси»

    Вингер «Челси» Виллиан дал понять, что по окончании текущего сезона он с высокой долей вероятности сменит команду.

    «Всем известно, что срок моего контракта с «Челси» истекает через несколько месяцев. Сейчас сложно представить, что я продлю договор. Дело в том, что клуб предлагал мне соглашение на два года, а я просил на три. На этом все закончилось. Мы больше не общались, больше переговоров не было», – сказал бразилец.

    • Виллиан выступает за «Челси» с 2013 года.
    • В текущем сезоне игрок забил семь голов и сделал шесть ассистов в 37 матчах.

    Источник: Fox Sports

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    06.04.2020 09:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 6 апреля 2020, 17:19

      Да кто с тобой на три продлить согласится?На два надо было соглашаться...и то это роскошь для вингера в таком возрасте!

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