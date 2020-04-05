Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уокер призвал болельщиков к изоляции, а после устроил секс-вечеринку с двумя проститутками

Уокер призвал болельщиков к изоляции, а после устроил секс-вечеринку с двумя проститутками

5 апреля 2020, 12:40
23

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер устроил дома секс-вечеринку, пригласив двух проституток, пишет The Sun. Футболист был с другом, и одна из гостьей узнала спортсмена.

Ранее Уокер призвал болельщиков быть дома, соблюдать изоляцию в условиях пандемии коронавируса. Игрок уже извинился за то что нарушил карантин, пригласив в дом посторонних девушек.

Одна из них успела сфотографировать, как Уокер отсчитывал деньги за предоставленные услуги. Кадр доступен ниже.

  • По всему миру от коронавируса умерло более 64000 человек.
  • В Британии число умерших больше четырех тысяч.
  • Уокер в сезоне АПЛ провел 21 матч, забил гол, сделал два результативных паса.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Уокер Кайл
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1586080249
Так это же проститутки нарушили крантин, а не он))
Ответить
Маленький
1586082887
Я тоже так хочу. Только жена против
Ответить
JTherry
1586083421
крутой Уокер!!! всего за 100 фунтов пару проституток снял... на двоих)))
Ответить
Axe111
1586087711
Ой бл*** типичный пост нулевого сайта
Ответить
Viper for CSKA
1586087890
Блин, зашёл, думал, будут фото проституток, а показали торс Уокера. Я конечно понимаю, что британец - красавчик, но не на ту аудиторию работаете)
Ответить
Chernyi Lis
1586088634
все наглеют от излишества бабла не только наши..
Ответить
spam2009
1586088751
Те кто изолирует сам себя - тот самоизолирует, а ему изолируют проститутки, потому что бабки есть
Ответить
yarik1_78
1586089431
Молодец,так и надо!
Ответить
AtticusFinch1
1586101146
Ну и естественно бомбардир опубликует эту новость,а то давно статей не было про жен,разводы,проституток и зэков)
Ответить
Rus9I
1586111858
Ну нормально отдохнул, чего они начинают?) Забавно, их волнует больше карантин чем проститутки))))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+