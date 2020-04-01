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    Уокер призвал болельщиков к изоляции, а после устроил секс-вечеринку с двумя проститутками

    Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер устроил дома секс-вечеринку, пригласив двух проституток, пишет The Sun. Футболист был с другом, и одна из гостьей узнала спортсмена.

    Ранее Уокер призвал болельщиков быть дома, соблюдать изоляцию в условиях пандемии коронавируса. Игрок уже извинился за то что нарушил карантин, пригласив в дом посторонних девушек.

    Одна из них успела сфотографировать, как Уокер отсчитывал деньги за предоставленные услуги. Кадр доступен ниже.

    • По всему миру от коронавируса умерло более 64000 человек.
    • В Британии число умерших больше четырех тысяч.
    • Уокер в сезоне АПЛ провел 21 матч, забил гол, сделал два результативных паса.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 12:40
    Комментарии16
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      Рейтинг: +4707

      Lester84 18 минут назад

      Можно сериал новый снимать - Крутой Уокер 2)))

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      Рейтинг: +876

      yarik1_78 47 минут назад

      Молодец,так и надо!

      1
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      Рейтинг: +969

      spam2009 58 минут назад

      Те кто изолирует сам себя - тот самоизолирует, а ему изолируют проститутки, потому что бабки есть

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      Рейтинг: +53502

      Chernyi Lis 1 час назад

      все наглеют от излишества бабла не только наши..

      1
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      Рейтинг: +13

      KIENDJIN 1 час назад

      Ну а че дома делать то . Предохраняться главно и все.

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      Рейтинг: +4467

      Viper for CSKA 1 час назад

      Блин, зашёл, думал, будут фото проституток, а показали торс Уокера. Я конечно понимаю, что британец - красавчик, но не на ту аудиторию работаете)

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      Рейтинг: +1915

      Axe111 1 час назад

      Ой бл*** типичный пост нулевого сайта

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      Рейтинг: +557

      Cleaner 1 час назад

      Крутой Уокер!

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      Рейтинг: +4097

      JTherry 2 часа назад

      крутой Уокер!!! всего за 100 фунтов пару проституток снял... на двоих)))

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      Рейтинг: +3735

      vladik12 2 часа назад

      Хороший вечер для путаны: получила удовольствие (предположительно), получила от Уокера за работу и от The Sun - за слив.

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