Уокер призвал болельщиков к изоляции, а после устроил секс-вечеринку с двумя проститутками

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер устроил дома секс-вечеринку, пригласив двух проституток, пишет The Sun. Футболист был с другом, и одна из гостьей узнала спортсмена.

Ранее Уокер призвал болельщиков быть дома, соблюдать изоляцию в условиях пандемии коронавируса. Игрок уже извинился за то что нарушил карантин, пригласив в дом посторонних девушек.

Одна из них успела сфотографировать, как Уокер отсчитывал деньги за предоставленные услуги. Кадр доступен ниже.