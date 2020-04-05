Уокер призвал болельщиков к изоляции, а после устроил секс-вечеринку с двумя проститутками

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер устроил дома секс-вечеринку, пригласив двух проституток, пишет The Sun. Футболист был с другом, и одна из гостьей узнала спортсмена.
Ранее Уокер призвал болельщиков быть дома, соблюдать изоляцию в условиях пандемии коронавируса. Игрок уже извинился за то что нарушил карантин, пригласив в дом посторонних девушек.
Одна из них успела сфотографировать, как Уокер отсчитывал деньги за предоставленные услуги. Кадр доступен ниже.
- По всему миру от коронавируса умерло более 64000 человек.
- В Британии число умерших больше четырех тысяч.
- Уокер в сезоне АПЛ провел 21 матч, забил гол, сделал два результативных паса.
Источник: The Sun