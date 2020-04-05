Юный фанат «Челси» попросил отца постричь его под Роналду. Мужчина разыграл сына и «сделал» из него Роналдо в 2002 году

В связи с закрытыми парикмахерскими юный фанат «Челси» попросил отца постричь его под Криштиану Роналду. Мальчик показал соответствующее фото, но мужчина разыграл сына и «сделал» из него Роналдо образца 2002 года. Видео доступно ниже.
«Существует только один Роналдо», – произнес отец.
- Видео на своей странице в социальной сети выставил тренер «Челси» Джоди Моррис.
- Роналдо в 2002 году взял со сборной Бразилии чемпионат мира.
- Бразилец завершил карьеру в 2011 году.
Источник: сообщество «АПЛ» в VK