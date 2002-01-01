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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Юный фанат «Челси» попросил отца постричь его под Роналду. Мужчина разыграл сына и «сделал» из него Роналдо в 2002 году

    В связи с закрытыми парикмахерскими юный фанат «Челси» попросил отца постричь его под Криштиану Роналду. Мальчик показал соответствующее фото, но мужчина разыграл сына и «сделал» из него Роналдо образца 2002 года. Видео доступно ниже.

    «Существует только один Роналдо», – произнес отец.

    • Видео на своей странице в социальной сети выставил тренер «Челси» Джоди Моррис.
    • Роналдо в 2002 году взял со сборной Бразилии чемпионат мира.
    • Бразилец завершил карьеру в 2011 году.

    Источник: сообщество «АПЛ» в VK

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +9643

      Cules2013 35 минут назад

      Смешно, но я считаю недопустимым делать это со своим ребёнком. В этом нет ничего страшного, но и хорошего тоже.

      0
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      Рейтинг: +837

      Rus9I 1 час назад

      ахахаха батя с юмором))))
      Я помню тоже так подстригся, правда потом пожалел об этом)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2772

      Борат 3 часа назад

      Чётко !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +309

      Proker 3 часа назад

      Что за отец такой?малой обиделся ,запомнить и перестает уважать отца...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1952

      general.lizyukov > Proker 2 часа назад

      Да не, забудет потом, ещё и смеяться будет.
      Ещё бы оба Роналдо написали парню, чтобы поддержать - вообще агонь будет.

      6
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      Рейтинг: -1071

      Вот оно чё Михалыч 3 часа назад

      Обидел пацана.

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