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  • Юный фанат «Челси» попросил отца постричь его под Роналду. Мужчина разыграл сына и «сделал» из него Роналдо в 2002 году

Юный фанат «Челси» попросил отца постричь его под Роналду. Мужчина разыграл сына и «сделал» из него Роналдо в 2002 году

5 апреля 2020, 08:54
6

В связи с закрытыми парикмахерскими юный фанат «Челси» попросил отца постричь его под Криштиану Роналду. Мальчик показал соответствующее фото, но мужчина разыграл сына и «сделал» из него Роналдо образца 2002 года. Видео доступно ниже.

«Существует только один Роналдо», – произнес отец.

  • Видео на своей странице в социальной сети выставил тренер «Челси» Джоди Моррис.
  • Роналдо в 2002 году взял со сборной Бразилии чемпионат мира.
  • Бразилец завершил карьеру в 2011 году.

Источник: сообщество «АПЛ» в VK
Италия. Серия А Бразилия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану Роналдо
Комментарии (6)
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Proker
1586067977
Что за отец такой?малой обиделся ,запомнить и перестает уважать отца...
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Rus9I
1586073539
ахахаха батя с юмором)))) Я помню тоже так подстригся, правда потом пожалел об этом)))
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Cules2013
1586077881
Смешно, но я считаю недопустимым делать это со своим ребёнком. В этом нет ничего страшного, но и хорошего тоже.
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BRO_football
1586080086
Хороший способ заставить сына сидеть дома и не выходить на улицу в период карантина
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Антибиотик
1586080738
Дешевый развод. Как будто сын не чувствовал, что его стригут наголо. Просто вместе договорились снять данное видео)
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