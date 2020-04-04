Главные новости дня. Шюррле может перейти в «Бешикташ», у Карпина родилась пятая дочь

Уткин: «Много слышал, что министр Лавров имеет отношение к собственности в «Спартаке».
«Чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов». Карпин стал отцом еще одной дочери.
Арустамян: «Спартак» недоволен Шюррле. Мне кажется, его не оставят».
Сутормин – о чемпионате Белоруссии: «Первый раз включил, подумал: «Блин, что это?!».
Шюррле может перейти в «Бешикташ».
Широков: «Все говорят: «Газпром» – народные деньги. А «Лукойл» – это что?».
Kicker: треть профессиональных клубов Германии обанкротится в мае-июне, если сезон не возобновится.
Источник: Бомбардир.ру