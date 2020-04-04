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  • Главные новости дня. Шюррле может перейти в «Бешикташ», у Карпина родилась пятая дочь

Главные новости дня. Шюррле может перейти в «Бешикташ», у Карпина родилась пятая дочь

4 апреля 2020, 21:47

Уткин: «Много слышал, что министр Лавров имеет отношение к собственности в «Спартаке».

«Чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов». Карпин стал отцом еще одной дочери.

Арустамян: «Спартак» недоволен Шюррле. Мне кажется, его не оставят».

Сутормин – о чемпионате Белоруссии: «Первый раз включил, подумал: «Блин, что это?!».

Шюррле может перейти в «Бешикташ».

Широков: «Все говорят: «Газпром» – народные деньги. А «Лукойл» – это что?».

Kicker: треть профессиональных клубов Германии обанкротится в мае-июне, если сезон не возобновится.

Источник: Бомбардир.ру
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