Kicker: треть профессиональных клубов Германии обанкротится в мае-июне, если сезон не возобновится

13 клубов первой и второй Бундеслиги могут обанкротиться из-за пандемии коронавируса, утверждает Kicker.
Сообщается, что один клуб высшей лиги и семь клубов второго дивизиона смогут выполнять свои обязательства только до мая, если сезон не возобновится.
Также в опасности находятся три клуба высшей лиги и два клуба второго дивизиона, у которых средств хватит до июня.
- Бундеслига из-за пандемии официально приостановлена до 30 апреля.
- В Германии смертельно опасная инфекция выявлена у более чем 91 тысячи человек, 1277 из них умерли.
Источник: Kicker