Kicker: треть профессиональных клубов Германии обанкротится в мае-июне, если сезон не возобновится

13 клубов первой и второй Бундеслиги могут обанкротиться из-за пандемии коронавируса, утверждает Kicker.

Сообщается, что один клуб высшей лиги и семь клубов второго дивизиона смогут выполнять свои обязательства только до мая, если сезон не возобновится.

Также в опасности находятся три клуба высшей лиги и два клуба второго дивизиона, у которых средств хватит до июня.