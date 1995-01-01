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    Kicker: треть профессиональных клубов Германии обанкротится в мае-июне, если сезон не возобновится

    13 клубов первой и второй Бундеслиги могут обанкротиться из-за пандемии коронавируса, утверждает Kicker.

    Сообщается, что один клуб высшей лиги и семь клубов второго дивизиона смогут выполнять свои обязательства только до мая, если сезон не возобновится.

    Также в опасности находятся три клуба высшей лиги и два клуба второго дивизиона, у которых средств хватит до июня.

    • Бундеслига из-за пандемии официально приостановлена до 30 апреля.
    • В Германии смертельно опасная инфекция выявлена у более чем 91 тысячи человек, 1277 из них умерли.

    Источник: Kicker

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    Сегодня, 08:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3243

      Alekxei Z. 6 часов назад

      Значит возобновится.
      Везде умеют считать и деньги, и последствия принятых решений.

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      Рейтинг: +9642

      Cules2013 > Alekxei Z. 4 часа назад

      Не факт. На мелкие клубы 2-3 лиги всем чихать по большому счёту, у них там и без коронавируса идёт естественный отбор. Если будет угроза клубам Бундеслиги 1 или клубам верхушки Бундеслиги 2, Федерация выделит им либо кредит, либо вообще безвозмездно мат помощь. В Испании Федерация уже объявила, что готова выдать клубам Примеры 500 млн евро. Как я понял просто на халяву.

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