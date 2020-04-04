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  • Kicker: треть профессиональных клубов Германии обанкротится в мае-июне, если сезон не возобновится

Kicker: треть профессиональных клубов Германии обанкротится в мае-июне, если сезон не возобновится

4 апреля 2020, 08:53
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13 клубов первой и второй Бундеслиги могут обанкротиться из-за пандемии коронавируса, утверждает Kicker.

Сообщается, что один клуб высшей лиги и семь клубов второго дивизиона смогут выполнять свои обязательства только до мая, если сезон не возобновится.

Также в опасности находятся три клуба высшей лиги и два клуба второго дивизиона, у которых средств хватит до июня.

  • Бундеслига из-за пандемии официально приостановлена до 30 апреля.
  • В Германии смертельно опасная инфекция выявлена у более чем 91 тысячи человек, 1277 из них умерли.

Источник: Kicker
Германия. Бундеслига
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