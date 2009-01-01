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    Сутормин – о чемпионате Белорусии: «Первый раз включил, подумал: «Блин, что это?!»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился впечатлениями от просмотра матчей чемпионата Белоруссии.

    – Вы говорили, что получали мотивацию от походов с отцом на стадион. Но сейчас нет игр. Есть только чемпионат Белоруссии. Вы его смотрите?

    – Бывает… Первый раз включил, подумал: «Блин, что это?!». Но так скучаешь по футболу, что начинаешь думать: «Что-то, быть может, и интересно!». Так вот бывает: сначала сидишь и думаешь, что футбола слишком много, даже перебор, то сейчас тоскуешь не только по большим матчам, но и по играм вообще.

    Понятно, что мастеровитых игроков там не так много, как в чемпионате России, – есть команды похуже, есть получше. По крайней мере, на сборах нам дали бой, и «Зенит» не выиграл ни у «Ислочи», ни у «Динамо». Да, это сборы, но сам факт… – сказал Сутормин.

    • Чемпионат Белоруссии – единственный футбольный турнир в Европе, не остановленный из-за пандемии коронавируса.
    • В стране, по данным ВОЗ, зафиксировано 254 случая заражения коронавирусом.

    Глеб: «В Белоруссии сейчас красота. Весь мир смотрит наш чемпионат»

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 14:27
    Комментарии18
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      Рейтинг: +1852

      Бухбух 31 минуту назад

      Уровень Сутормина щас - это, как раз, чемпионат Беларуссии.

      1
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      Рейтинг: +16056

      DOCTOR PENALTY 44 минуты назад

      Не думаю, Лёха, что ты, если бы играл в Белоруссии, то выглядел как Роналду в Италии или Испании.

      0
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      Рейтинг: -171

      Аден 47 минут назад

      а хто этот сутормин? игруля в ногомяч из неправильного клупа и не более. гы-гы-гы.

      0
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      Рейтинг: +6622

      piligrim1986 57 минут назад

      я когда увидел твою игру, тоже так отреагировал

      3
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      Рейтинг: +966

      spam2009 1 час назад

      Да даже в чемпе белоруссии игроки дороже чем Сутормин. Цена сутормина - цена проститутки, собственно Сутормин проститутка и есть

      3
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      Рейтинг: +5732

      Сильвербой 1 час назад

      Вот умора! Ты, с..ка, себя видел по телевизору!?

      1
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      Рейтинг: +3243

      Alekxei Z. 1 час назад

      СУтормин , тебе ли хаять белорусов ? Ты кто есть ? Если тебя за 50 000 рублей купили , так уж лучше помалкивай..

      2
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      Рейтинг: +3763

      порт > Alekxei Z. 1 час назад

      А с фига ли он должен помалкивать? Или говорить может тот, кто стоит 40 лямав евро?

      0
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      Рейтинг: +1052

      acor94 > порт 1 час назад

      по моему не очень логично обсирать игроков, которые играют лучше и стоят больше)

      3
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      Рейтинг: +3243

      Alekxei Z. > порт 1 час назад

      Ну хотя бы потому что его уровень не далеко от белорусского ушёл.
      Обычно люди , замешанные в тёмных схемах , стараются не попадаться лишний раз на глаза.

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      Рейтинг: +2064

      alarm 1 час назад

      сейчас можно смотреть повторы игр спартака, тоже непонятно, что за хрень - но зато смешно!

      -3
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      Рейтинг: +966

      spam2009 > alarm 1 час назад

      пипец ты довен, тут твои любимые бомжеигроки высирают умору а ты продолжаешь на мясо гнать душевнобольной

      3
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      Рейтинг: +1007

      "supermax" > spam2009 42 минуты назад

      он кончалыга...это навсегда

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      Рейтинг: +609

      SEREGA 64 > alarm 4 минуты назад

      А ТЕБЯ ЗЕНИТОВСКАЯ ШЛЮХА НЕ КТО НЕ СПРАШИВАЕТ УРЮК ТУПОРЫЛЫЙ

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      Рейтинг: +652

      Valeron2790 1 час назад

      Ооооооой, кто это у нас тут в.ы.ё.б.ы.в.а.е.т.с.я? Так это примерно твой уровень Алёшка. Такие слова надо говорить, когда включаешь АПЛ. Типа: Б.л.я.д.ь, что это, почему тут даже мальчики подающие мячи техничнее и быстрее меня???

      4
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      Рейтинг: +7530

      BRO_football 1 час назад

      Что это? Это, товарищ Сутормин, называется футбол. Там 22 человека по полю гоняют мяч и пытаются забить друг другу гол. Конечно, откуда вам знать как выглядит футбол, вы же в России живёте.

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