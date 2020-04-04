Евсеев: «Верю, что сезон будет доигран. Надо подождать!»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев полагает, что сезон РПЛ доиграют. Сейчас он приостановлен до лета из-за пандемии коронавируса.

«Верю, что сезон будет доигран. Так требует УЕФА и, вероятно, другого пути просто нет. Скучаю по прежней жизни, где футбол занимал еe большую часть. По тренировкам, играм, спорам, стрессу. Просто надо подождать!» – написал тренер.