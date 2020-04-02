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    Модрич хочет играть в «Реале» до истечения контракта

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич решил остаться в клубе до истечения контракта в 2021 году.

    Как пишет As, хорват дал понять руководству мадридцев, что уступит место молодым игрокам, если поймет, что больше не способен выступать на прежнем уровне. В этом сезоне Модрич провел за «Реал» в общей сложности 1904 минуты игрового времени, став девятым среди наиболее часто используемых Зиданом игроков команды.

    • Хавбек выступает за «Реал» с лета 2012 года.
    • В 2018 году Модрич стал обладателем «Золотого мяча» и выиграл серебряные медали чемпионата мира со сборной Хорватии.

    Источник: As

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    02.04.2020 14:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1034

      житель СПб 7 часов назад

      Правильно! Считаю, что легенды клубов не должны из них выбрасываться. Это очень некрасиво выглядит. Достаточно посмотреть на Руни.. Не может выдержать весь матч? Заключайте с ним менее дорогой контракт и выпускайте на 15-30 минут. Он за это время сделает больше, чем другой игрок за весь матч.

      0
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      Рейтинг: +1

      shitovmikhailgve 7 часов назад


      Карантин и не чем себя занять? Прокачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://url.ie/16s1l

      -1
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      Рейтинг: +70

      Graceful 713 8 часов назад

      "В 2018 году Модрич стал обладателем золотого мяча..."- все ещё в голову не укладывается

      1
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      Рейтинг: +9531

      DeStar 9 часов назад

      Ну а чего нет? модрич шикарен!

      0
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      Рейтинг: +16042

      DOCTOR PENALTY 9 часов назад

      Ну и успехов ему.

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