Модрич хочет играть в «Реале» до истечения контракта

Полузащитник «Реала» Лука Модрич решил остаться в клубе до истечения контракта в 2021 году.

Как пишет As, хорват дал понять руководству мадридцев, что уступит место молодым игрокам, если поймет, что больше не способен выступать на прежнем уровне. В этом сезоне Модрич провел за «Реал» в общей сложности 1904 минуты игрового времени, став девятым среди наиболее часто используемых Зиданом игроков команды.