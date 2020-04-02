Модрич хочет играть в «Реале» до истечения контракта

Правильно! Считаю, что легенды клубов не должны из них выбрасываться. Это очень некрасиво выглядит. Достаточно посмотреть на Руни.. Не может выдержать весь матч? Заключайте с ним менее дорогой контракт и выпускайте на 15-30 минут. Он за это время сделает больше, чем другой игрок за весь матч.
Полузащитник «Реала» Лука Модрич решил остаться в клубе до истечения контракта в 2021 году.
Как пишет As, хорват дал понять руководству мадридцев, что уступит место молодым игрокам, если поймет, что больше не способен выступать на прежнем уровне. В этом сезоне Модрич провел за «Реал» в общей сложности 1904 минуты игрового времени, став девятым среди наиболее часто используемых Зиданом игроков команды.
- Хавбек выступает за «Реал» с лета 2012 года.
- В 2018 году Модрич стал обладателем «Золотого мяча» и выиграл серебряные медали чемпионата мира со сборной Хорватии.