Геркус: «Мы с Сeминым были за трансфер Дзюбы в «Локомотив», но совет директоров «зарубил»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о несостоявшемся переходе в московский клуб нападающего «Зенита» Артeма Дзюбы.

«Дзюбу он [Семин] тоже хотел. Его, кстати, «зарубил» совет директоров. Мы с Сeминым были за, остальные – против. Многих смущало, что он на тот момент поругался с Черчесовым. Поэтому я рванул за Эдером, но вариант с Дзюбой тоже держал в голове, вeл переговоры, игрок был согласен, «Зенит» тоже. В один момент вообще предложил взять их двоих, получил отказ. Хорошо хоть Эдер не соскользнул», – заявил Геркус.