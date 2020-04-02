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  • Геркус: «Мы с Сeминым были за трансфер Дзюбы в «Локомотив», но совет директоров «зарубил»

Геркус: «Мы с Сeминым были за трансфер Дзюбы в «Локомотив», но совет директоров «зарубил»

2 апреля 2020, 10:39
4

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о несостоявшемся переходе в московский клуб нападающего «Зенита» Артeма Дзюбы.

«Дзюбу он [Семин] тоже хотел. Его, кстати, «зарубил» совет директоров. Мы с Сeминым были за, остальные – против. Многих смущало, что он на тот момент поругался с Черчесовым. Поэтому я рванул за Эдером, но вариант с Дзюбой тоже держал в голове, вeл переговоры, игрок был согласен, «Зенит» тоже. В один момент вообще предложил взять их двоих, получил отказ. Хорошо хоть Эдер не соскользнул», – заявил Геркус.

  • Эдер перешел в «Локомотив» летом 2017 года.
  • В то время Дзюба потерял роль ключевого игрока в «Зенита» из-за прихода Роберто Манчини на пост главного тренера.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Дзюба Артем Семин Юрий Геркус Илья
Комментарии (4)
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New Life
1585814117
Повезло вам, что в совете директоров нет идиотов.
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Hektor 84
1585814300
Только в совете директоров по ходу остались умные люди.
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Vizual
1585814651
В руководстве оказались умнее
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Томик
1585821585
"Мы с Сёминым..." - нихрена себе! Что это с Геркусом?
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