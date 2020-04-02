Геркус: «Мы с Сeминым были за трансфер Дзюбы в «Локомотив», но совет директоров «зарубил»

Извините за спам, но вы думаете что бы превратить пивное пузо в кубики и накачать мышцы нужны постоянные тренировки, таскать железо и жрать стероиды и протеин, а вот и нет. Я вот убрал пузо и накачался всего за 2 недели не выходя из дома и без усилий. Интересно как я это сделал (кстати этот метод подходит абсолютно всем), милости прошу в мой блог ------- https://lst.to/zt9ck
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о несостоявшемся переходе в московский клуб нападающего «Зенита» Артeма Дзюбы.
«Дзюбу он [Семин] тоже хотел. Его, кстати, «зарубил» совет директоров. Мы с Сeминым были за, остальные – против. Многих смущало, что он на тот момент поругался с Черчесовым. Поэтому я рванул за Эдером, но вариант с Дзюбой тоже держал в голове, вeл переговоры, игрок был согласен, «Зенит» тоже. В один момент вообще предложил взять их двоих, получил отказ. Хорошо хоть Эдер не соскользнул», – заявил Геркус.
- Эдер перешел в «Локомотив» летом 2017 года.
- В то время Дзюба потерял роль ключевого игрока в «Зенита» из-за прихода Роберто Манчини на пост главного тренера.