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    Баянист «Ислочи»: «Люди навсегда запомнят, что Белоруссия была единственной страной, где играли во время пандемии. Мы можем гордиться»

    Валерий Колонтай, баянист белорусской «Ислочи», считает свою страну уникальной, поскольку она не стала приостанавливать чемпионат во время пандемии коронавируса. Белорус горд.

    «Испытываем гордость за нашу страну. Теперь люди хотя бы будут знать, что есть такое государство — Беларусь. Ведь зачастую, когда пытаешься рассказать иностранцам, откуда ты, они не понимают. Belarus? White Russia? Russia? Начинаешь объяснять им, что это не область России, а отдельное государство. Думаю, теперь таких проблем не возникнет, а о нашей стране будут знать все.

    О чемпионате Беларуси не забудут никогда. Ведь у наших команд уже появились персональные болельщики по всему миру. Забыть Высшую лигу невозможно, хотя такого интереса, конечно, больше не будет. Но люди навсегда запомнят, как Беларусь была единственной страной, в которой играли в футбол во время пандемии. Мы можем гордиться собой», – сказал Колонтай RT.

    • Фанаты «Немана» призвали бойкотировать чемпионат.
    • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ранее назвал белорусский чемпионат порнографией.
    • Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что спорт – лучшее антивирусное средство.

    Источник: RT

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    01.04.2020 19:22
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4603

      subbotaspartak 31 минуту назад

      Те кто выживут...

      0
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      Рейтинг: +534

      Cleaner 9 часов назад

      Гордиться можно, когда что то выиграл. А что выиграла хоть одна команда из Белоруссии. Я вот помню матч Зенит - Динамо(Минск) и счет 8:1 .

      0
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      Рейтинг: +2411

      Давид59 10 часов назад

      Не хочу накаркать, но этим гордиться я бы не стал. Это безответственность, которая может привести к плачевным последствиям

      1
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      Рейтинг: +613

      Play 11 часов назад

      Ну то что в Белорусии происходит на стадионах только с большой натяжкой можно назвать игрой в футбол. Туда Уфу делегировать неплохо было бы.

      0
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      Рейтинг: +2048

      solodealer 11 часов назад

      Лукашенко "не лёг" под вариант Путина с вхождением Беларуси в состав РФ... Теперь всё "made in Белоруссия" , особенно цитаты из речей Лукашенко без контекста, будут выставлять насмех...
      А так ничё: оба НЕЗАМЕНИМЫХ играли себе в хоккей по-взрослому в щитках , шлемах и намудниках... наш тут со стрерхами клином летает, тот там на тракторах гоняет... и всё было без шуток... Чемпионы, блин...

      1
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      Рейтинг: +16025

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      А что по этому поводу думают гармонисты РПЛ?..

      1
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      Рейтинг: +324

      Rabinovi_ch > DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      Гармонисты РПЛ проводят внутреннюю дезинфекцию организма.

      0
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      Рейтинг: -1047

      Вот оно чё Михалыч 13 часов назад

      Он прав.Красавчики !

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