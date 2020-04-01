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  • Баянист «Ислочи»: «Люди навсегда запомнят, что Белоруссия была единственной страной, где играли во время пандемии. Мы можем гордиться»

Баянист «Ислочи»: «Люди навсегда запомнят, что Белоруссия была единственной страной, где играли во время пандемии. Мы можем гордиться»

1 апреля 2020, 19:22
8

Валерий Колонтай, баянист белорусской «Ислочи», считает свою страну уникальной, поскольку она не стала приостанавливать чемпионат во время пандемии коронавируса. Белорус горд.

«Испытываем гордость за нашу страну. Теперь люди хотя бы будут знать, что есть такое государство — Беларусь. Ведь зачастую, когда пытаешься рассказать иностранцам, откуда ты, они не понимают. Belarus? White Russia? Russia? Начинаешь объяснять им, что это не область России, а отдельное государство. Думаю, теперь таких проблем не возникнет, а о нашей стране будут знать все.

О чемпионате Беларуси не забудут никогда. Ведь у наших команд уже появились персональные болельщики по всему миру. Забыть Высшую лигу невозможно, хотя такого интереса, конечно, больше не будет. Но люди навсегда запомнят, как Беларусь была единственной страной, в которой играли в футбол во время пандемии. Мы можем гордиться собой», – сказал Колонтай RT.

  • Фанаты «Немана» призвали бойкотировать чемпионат.
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ранее назвал белорусский чемпионат порнографией.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что спорт – лучшее антивирусное средство.

Источник: RT
Белоруссия. Высшая лига Ислочь
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1585760002
А что по этому поводу думают гармонисты РПЛ?..
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1585765981
Ну то что в Белорусии происходит на стадионах только с большой натяжкой можно назвать игрой в футбол. Туда Уфу делегировать неплохо было бы.
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Давид59
1585767678
Не хочу накаркать, но этим гордиться я бы не стал. Это безответственность, которая может привести к плачевным последствиям
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subbotaspartak
1585804650
Те кто выживут...
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Hektor 84
1585810729
А что по этому поводу думают уборщица и сторож Ислочи?
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Hektor 84
1585810785
Те кто выживут может так и скажут.
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zigbert
1585829825
Маленькая но гордая страна.
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