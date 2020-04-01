Баянист «Ислочи»: «Люди навсегда запомнят, что Белоруссия была единственной страной, где играли во время пандемии. Мы можем гордиться»

Валерий Колонтай, баянист белорусской «Ислочи», считает свою страну уникальной, поскольку она не стала приостанавливать чемпионат во время пандемии коронавируса. Белорус горд.

«Испытываем гордость за нашу страну. Теперь люди хотя бы будут знать, что есть такое государство — Беларусь. Ведь зачастую, когда пытаешься рассказать иностранцам, откуда ты, они не понимают. Belarus? White Russia? Russia? Начинаешь объяснять им, что это не область России, а отдельное государство. Думаю, теперь таких проблем не возникнет, а о нашей стране будут знать все.

О чемпионате Беларуси не забудут никогда. Ведь у наших команд уже появились персональные болельщики по всему миру. Забыть Высшую лигу невозможно, хотя такого интереса, конечно, больше не будет. Но люди навсегда запомнят, как Беларусь была единственной страной, в которой играли в футбол во время пандемии. Мы можем гордиться собой», – сказал Колонтай RT.