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УЕФА отложил все июньские матчи сборных на неопределенный срок

1 апреля 2020, 17:59

УЕФА объявил о переносе на неопределенный срок всех запланированных на июнь матчей сборных. Такое решение было принято по итогам видеоконференции с представителями ассоциаций-членов УЕФА.

Перенос касается матчей Евро-2020 и отборочного турнира к Евро-2021 среди женщин. Также перенесены все товарищеские игры. Кроме этого, отменены финальные турниры мужского и женского чемпионатов Европы среди юношей и девушек до 17 лет. Что касается клубных соревнований под эгидой УЕФА, то они тоже отложены на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует планирует завершить еврокубковый сезон в июле или августе.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Чемпионат Европы
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