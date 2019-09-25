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    УЕФА отложил все июньские матчи сборных на неопределенный срок

    УЕФА объявил о переносе на неопределенный срок всех запланированных на июнь матчей сборных. Такое решение было принято по итогам видеоконференции с представителями ассоциаций-членов УЕФА.

    Перенос касается матчей Евро-2020 и отборочного турнира к Евро-2021 среди женщин. Также перенесены все товарищеские игры. Кроме этого, отменены финальные турниры мужского и женского чемпионатов Европы среди юношей и девушек до 17 лет. Что касается клубных соревнований под эгидой УЕФА, то они тоже отложены на неопределенный срок.

    Ранее сообщалось, что УЕФА планирует планирует завершить еврокубковый сезон в июле или августе.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    01.04.2020 17:59
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