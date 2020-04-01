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    УЕФА планирует перенести текущие матчи еврокубков на июль или август

    УЕФА планирует завершить еврокубковый сезон в июле или августе, сообщил журналист Василий Конов.

    Стыковые матчи за право участия на чемпионате Европы будут перенесены на начало сентября, когда должны были пройти игры Лиги чемпионов.

    «Новости выше о подвижках еврофутбольного календаря ведут к тому, что дедлайн 30 июня (как крайний срок окончания внутренних чемпионатов) уедет на 30 августа, а сезон 2020/21 пройдeт по сокращeнному графику», – прокомментировал Конов.

    • Европейские спортивные турниры приостановлены из-за пандемии коронавируса.
    • Чемпионат Европы-2020 был перенесен на 2021 год.

    Источник: Телеграм Василия Конова

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    01.04.2020 15:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2077

      alarm 14 часов назад

      похоже, следующий чемп будут играть в 1 круг, если вообще будут. позор спартаку!

      0
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      Рейтинг: +870

      ZENIT84, 15 часов назад

      че то нихера не понял э новый розыгрыш 20-21 куда воткнут какой календарь?

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