УЕФА планирует перенести текущие матчи еврокубков на июль или август

УЕФА планирует завершить еврокубковый сезон в июле или августе, сообщил журналист Василий Конов.

Стыковые матчи за право участия на чемпионате Европы будут перенесены на начало сентября, когда должны были пройти игры Лиги чемпионов.

«Новости выше о подвижках еврофутбольного календаря ведут к тому, что дедлайн 30 июня (как крайний срок окончания внутренних чемпионатов) уедет на 30 августа, а сезон 2020/21 пройдeт по сокращeнному графику», – прокомментировал Конов.