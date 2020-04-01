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УЕФА планирует перенести текущие матчи еврокубков на июль или август

1 апреля 2020, 15:37
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УЕФА планирует завершить еврокубковый сезон в июле или августе, сообщил журналист Василий Конов.

Стыковые матчи за право участия на чемпионате Европы будут перенесены на начало сентября, когда должны были пройти игры Лиги чемпионов.

«Новости выше о подвижках еврофутбольного календаря ведут к тому, что дедлайн 30 июня (как крайний срок окончания внутренних чемпионатов) уедет на 30 августа, а сезон 2020/21 пройдeт по сокращeнному графику», – прокомментировал Конов.

  • Европейские спортивные турниры приостановлены из-за пандемии коронавируса.
  • Чемпионат Европы-2020 был перенесен на 2021 год.

Источник: Телеграм Василия Конова
Лига чемпионов Лига Европы
Комментарии (1)
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ZENIT84,
1585750161
че то нихера не понял э новый розыгрыш 20-21 куда воткнут какой календарь?
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