УЕФА планирует перенести текущие матчи еврокубков на июль или август

УЕФА планирует завершить еврокубковый сезон в июле или августе, сообщил журналист Василий Конов.
Стыковые матчи за право участия на чемпионате Европы будут перенесены на начало сентября, когда должны были пройти игры Лиги чемпионов.
«Новости выше о подвижках еврофутбольного календаря ведут к тому, что дедлайн 30 июня (как крайний срок окончания внутренних чемпионатов) уедет на 30 августа, а сезон 2020/21 пройдeт по сокращeнному графику», – прокомментировал Конов.
- Европейские спортивные турниры приостановлены из-за пандемии коронавируса.
- Чемпионат Европы-2020 был перенесен на 2021 год.
Источник: Телеграм Василия Конова