Тухель намерен Бен-Йеддером заменить Кавани в «ПСЖ»

«ПСЖ» намерен подписать форварда «Монако» Виссама Бен-Йеддера.
Главный тренер парижан Томас Тухель считает 29-летнего француза оптимальной заменой Эдинсону Кавани.
Контракт уругвайца истекает летом 2020 года.
Сообщалось, что интерес к 33-летнему форварду проявляет «Бока Хуниорс».
Спортивный директор аргентинского клуба Хорхе Бермудес подтвердил данную информацию.
- Кавани в этом сезоне сыграл в 22 встречах забил семь мячей и сделал три голевые передачи.
- Бен-Йеддер провел за «Монако» 31 матч во всех турнирах, забил 19 голов и отдал девять результативных передач.
- Его контракт с монегасками действует до лета 2024 года.
Источник: ABC