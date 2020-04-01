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Тухель намерен Бен-Йеддером заменить Кавани в «ПСЖ»

1 апреля 2020, 10:10

«ПСЖ» намерен подписать форварда «Монако» Виссама Бен-Йеддера.

Главный тренер парижан Томас Тухель считает 29-летнего француза оптимальной заменой Эдинсону Кавани.

Контракт уругвайца истекает летом 2020 года.

Сообщалось, что интерес к 33-летнему форварду проявляет «Бока Хуниорс».

Спортивный директор аргентинского клуба Хорхе Бермудес подтвердил данную информацию.

  • Кавани в этом сезоне сыграл в 22 встречах забил семь мячей и сделал три голевые передачи.
  • Бен-Йеддер провел за «Монако» 31 матч во всех турнирах, забил 19 голов и отдал девять результативных передач.
  • Его контракт с монегасками действует до лета 2024 года.

Источник: ABC
Франция. Лига 1 ПСЖ Монако Кавани Эдинсон Бен-Йеддер Виссам Тухель Томас
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