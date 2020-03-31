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    Слуцкий – о коронавирусе: «Такая ситуация случилась впервые за 100 лет»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса. Он заметил, что последний раз человечество переживало подобное в прошлом веке.

    «Никто не знает, как переживать эту ситуацию, она впервые для человечества в последнюю сотню лет. Не понимаешь, как работать с командой.

    Команда находится дома, иностранцы улетели, они тренируются по индивидуальным программам, поддерживая форму. Никто не понимает, будет ли возобновлен чемпионат, пока много вопросов, на которые никто не знает ответов», – сказал Слуцкий.

    • По всему миру от инфекции умерло более 40000 человек.
    • РПЛ не возобновится раньше мая.
    • 100 лет назад мир переживал эпидемию испанского гриппа.

    Источник: «Матч ТВ»

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    31.03.2020 23:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3165

      Alekxei Z. 2 часа назад

      А что было в прошлом веке ???
      Тиф ?
      Я как-то о средних веках думал, чума там оспа !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +165

      New Life 2 часа назад

      С таким менталитетом и информированностью нельзя быть руководителем. Поэтому Леня лузер.

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