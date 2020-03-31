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  • Слуцкий – о коронавирусе: «Такая ситуация случилась впервые за 100 лет»

Слуцкий – о коронавирусе: «Такая ситуация случилась впервые за 100 лет»

31 марта 2020, 23:55
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса. Он заметил, что последний раз человечество переживало подобное в прошлом веке.

«Никто не знает, как переживать эту ситуацию, она впервые для человечества в последнюю сотню лет. Не понимаешь, как работать с командой.

Команда находится дома, иностранцы улетели, они тренируются по индивидуальным программам, поддерживая форму. Никто не понимает, будет ли возобновлен чемпионат, пока много вопросов, на которые никто не знает ответов», – сказал Слуцкий.

  • По всему миру от инфекции умерло более 40000 человек.
  • РПЛ не возобновится раньше мая.
  • 100 лет назад мир переживал эпидемию испанского гриппа.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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1585727269
С таким менталитетом и информированностью нельзя быть руководителем. Поэтому Леня лузер.
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