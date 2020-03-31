Слуцкий – о коронавирусе: «Такая ситуация случилась впервые за 100 лет»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса. Он заметил, что последний раз человечество переживало подобное в прошлом веке.
«Никто не знает, как переживать эту ситуацию, она впервые для человечества в последнюю сотню лет. Не понимаешь, как работать с командой.
Команда находится дома, иностранцы улетели, они тренируются по индивидуальным программам, поддерживая форму. Никто не понимает, будет ли возобновлен чемпионат, пока много вопросов, на которые никто не знает ответов», – сказал Слуцкий.
- По всему миру от инфекции умерло более 40000 человек.
- РПЛ не возобновится раньше мая.
- 100 лет назад мир переживал эпидемию испанского гриппа.
Источник: «Матч ТВ»