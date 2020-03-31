«Локомотив»: «Клубы РПЛ теряют из-за коронавируса десятки миллионов рублей»

Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо рассказал, на чем клубы РПЛ теряют деньги во время пандемии коронавируса. Убытки исчисляются миллионами.
«Мы не можем продавать билеты, также закрыт клубный магазин. Продажа мерча и билетов – это одни из важнейших позиций. К сожалению, эти статьи доходов в целом не так развиты в России, а тут всe окончательно свелось к нулю. Для больших клубов потери исчисляются десятками миллионов рублей», – сказал Брейдо в интервью Марии Командной.
- По всему миру от заболевания умерло более 40000 человек.
- В России количество заболевших превысило две тысячи.
- РПЛ не возобновится раньше мая.
Источник: ютуб-канал COMMANDOS