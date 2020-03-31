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    «Локомотив»: «Клубы РПЛ теряют из-за коронавируса десятки миллионов рублей»

    Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо рассказал, на чем клубы РПЛ теряют деньги во время пандемии коронавируса. Убытки исчисляются миллионами.

    «Мы не можем продавать билеты, также закрыт клубный магазин. Продажа мерча и билетов – это одни из важнейших позиций. К сожалению, эти статьи доходов в целом не так развиты в России, а тут всe окончательно свелось к нулю. Для больших клубов потери исчисляются десятками миллионов рублей», – сказал Брейдо в интервью Марии Командной.

    • По всему миру от заболевания умерло более 40000 человек.
    • В России количество заболевших превысило две тысячи.
    • РПЛ не возобновится раньше мая.

    Источник: ютуб-канал COMMANDOS

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    31.03.2020 22:19
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3165

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Господа , вы и так всегда в минусе. Сейчас все конкретно увидят во сколько вы обходитесь госкорпорации, казне .
      Может кризис заставит людей задуматься , а стоит ли столько вбухивать в это стрёмное предприятие как ФК.

      1
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      Рейтинг: +5855

      Старикан 13 часов назад

      Побудьте в шкуре обычных безработных, которых сейчас уже миллионы! Очень полезно!

      2
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      Рейтинг: +541

      titata > Старикан 22 минуты назад

      никак это не понять зажравшимся миллионерам, да оно им и не надо , волнует только свое- капитализьма

      0
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      Рейтинг: +2040

      solodealer 13 часов назад

      Бедненькие...Надо же: деньги миллионами теряют.. Во всей стране у всех полный порядок, никто денег не теряет, а эти...Бедненькие...
      Как же зюбы-тарасовы без миллионов зелени теперь будут мучаться?
      Мож им СМС-ками начать собирать...Как...детишкам больным...

      0
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      Рейтинг: +5057

      Литейный4 14 часов назад

      Хряки и без Короновируса убыточный мазутный проект. Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +22519

      VVM1964 > Литейный4 11 часов назад

      А почему коронавирус с заглавной ? - скопировал в интернете т.к. не в состоянии без ошибок написать или из уважения ? - если последнее так вирусу оно без разницы , глупыш .

      1
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      Рейтинг: +14235

      sssrspartak > VVM1964 1 час назад

      он и его клоны являются коронавирусом сайта!их ничем не изведешь!

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