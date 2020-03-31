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  • «Локомотив»: «Клубы РПЛ теряют из-за коронавируса десятки миллионов рублей»

«Локомотив»: «Клубы РПЛ теряют из-за коронавируса десятки миллионов рублей»

31 марта 2020, 22:19
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Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо рассказал, на чем клубы РПЛ теряют деньги во время пандемии коронавируса. Убытки исчисляются миллионами.

«Мы не можем продавать билеты, также закрыт клубный магазин. Продажа мерча и билетов – это одни из важнейших позиций. К сожалению, эти статьи доходов в целом не так развиты в России, а тут всe окончательно свелось к нулю. Для больших клубов потери исчисляются десятками миллионов рублей», – сказал Брейдо в интервью Марии Командной.

  • По всему миру от заболевания умерло более 40000 человек.
  • В России количество заболевших превысило две тысячи.
  • РПЛ не возобновится раньше мая.

Источник: ютуб-канал COMMANDOS
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (4)
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Старикан
1585689393
Побудьте в шкуре обычных безработных, которых сейчас уже миллионы! Очень полезно!
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