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  • «Стараюсь с пользой проводить время дома». Черчесов опубликовал фото на беговой дорожке

«Стараюсь с пользой проводить время дома». Черчесов опубликовал фото на беговой дорожке

31 марта 2020, 18:45
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов показал, как он тренируется дома во время карантина. Специалист опубликовал в инстраграме фотографию, на которой он бежит по беговой дорожке.

«В период карантина стараюсь с пользой проводить время дома», – подписал фото Черчесов.

  • Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей в связи с пандемией коронавируса.
  • В России коронавирусом заразились 2337 человек, 17 из них умерли.
    • Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Станислава Черчесова
Россия Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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mutabor0992
1585673123
Чабан МС пилять!!!Лучше книжку почитай.
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