«Стараюсь с пользой проводить время дома». Черчесов опубликовал фото на беговой дорожке

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов показал, как он тренируется дома во время карантина. Специалист опубликовал в инстраграме фотографию, на которой он бежит по беговой дорожке.
«В период карантина стараюсь с пользой проводить время дома», – подписал фото Черчесов.
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Станислава Черчесова