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    «Стараюсь с пользой проводить время дома». Черчесов опубликовал фото на беговой дорожке

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов показал, как он тренируется дома во время карантина. Специалист опубликовал в инстраграме фотографию, на которой он бежит по беговой дорожке.

    «В период карантина стараюсь с пользой проводить время дома», – подписал фото Черчесов.

    • Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей в связи с пандемией коронавируса.
    • В России коронавирусом заразились 2337 человек, 17 из них умерли.
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      Публикация от text (@stanislav.cherchesov.official)

    Источник: Инстаграм Станислава Черчесова

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    31.03.2020 18:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2771

      Борат 14 часов назад

      он бы ещё пуховик одел, олень усатый !
      гыгыггы

      0
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      Рейтинг: +2213

      mutabor0992 17 часов назад

      Чабан МС пилять!!!Лучше книжку почитай.

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