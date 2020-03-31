«Стараюсь с пользой проводить время дома». Черчесов опубликовал фото на беговой дорожке

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов показал, как он тренируется дома во время карантина. Специалист опубликовал в инстраграме фотографию, на которой он бежит по беговой дорожке.

«В период карантина стараюсь с пользой проводить время дома», – подписал фото Черчесов.