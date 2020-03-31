УЕФА отстранил Джана на два матча от участия в еврокубках за толчок Неймара

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан отстранен на два матча от участия в еврокубковых играх за неспортивное поведение.

В ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» немец толкнул нападающего парижан Неймара, за что получил прямую красную карточку. Сообщается, что о решении УЕФА Джан будет проинформирован лично руководством «Боруссии».