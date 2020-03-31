Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    УЕФА отстранил Джана на два матча от участия в еврокубках за толчок Неймара

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан отстранен на два матча от участия в еврокубковых играх за неспортивное поведение.

    В ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» немец толкнул нападающего парижан Неймара, за что получил прямую красную карточку. Сообщается, что о решении УЕФА Джан будет проинформирован лично руководством «Боруссии».

    • Зимой Джан подписал контракт с дортмундцами до 2024 года.
    • В полуфинальном противостоянии «Боруссии» и «ПСЖ» в 1/4 финала вышел парижский клуб.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.03.2020 18:16
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75807
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru