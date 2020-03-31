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  • УЕФА отстранил Джана на два матча от участия в еврокубках за толчок Неймара

УЕФА отстранил Джана на два матча от участия в еврокубках за толчок Неймара

31 марта 2020, 18:16
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан отстранен на два матча от участия в еврокубковых играх за неспортивное поведение.

В ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» немец толкнул нападающего парижан Неймара, за что получил прямую красную карточку. Сообщается, что о решении УЕФА Джан будет проинформирован лично руководством «Боруссии».

  • Зимой Джан подписал контракт с дортмундцами до 2024 года.
  • В полуфинальном противостоянии «Боруссии» и «ПСЖ» в 1/4 финала вышел парижский клуб.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Боруссия Д ПСЖ
Комментарии (1)
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ZENIT84,
1585750287
блин эта девочка неймар столько косит что его надо уже навсегда отстранить
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