Газзаев – о тюремном заключении за нарушение карантина: «Срок до трех лет – это адекватная мера»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался о мерах, предусмотренных за нарушение карантина во время пандемии коронавируса. В третьем чтении Госудма приняла закон, в соответствии с которым нарушителям санитарно-эпидемиологических правил грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей, либо лишение права на профессию на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет (если нарушение карантина повлекло смерть – от трех до пяти лет).

«Закон принят единогласно. На первом месте должна стоять жизнь каждого человека. Это надо четко понимать. Давайте уже ответственно подходить к подобным вопросам. Только такие жесткие меры способны побороть пандемию как можно быстрее. В кратчайшие сроки!

Если люди не будут соблюдать меры предосторожности, думать о личной гигиене, сидеть на карантине, сложно будет изменить ситуацию. Взгляните на Китай. Там за два месяца практически ликвидировали угрозу. Никаких послаблений здесь быть не может. Возможны только жесткие наказания нарушителям вплоть до тюремного срока до трех лет. Это, как я заметил выше, адекватная мера», – сказал Газзаев.