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    Газзаев – о тюремном заключении за нарушение карантина: «Срок до трех лет – это адекватная мера»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался о мерах, предусмотренных за нарушение карантина во время пандемии коронавируса. В третьем чтении Госудма приняла закон, в соответствии с которым нарушителям санитарно-эпидемиологических правил грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей, либо лишение права на профессию на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет (если нарушение карантина повлекло смерть – от трех до пяти лет).

    «Закон принят единогласно. На первом месте должна стоять жизнь каждого человека. Это надо четко понимать. Давайте уже ответственно подходить к подобным вопросам. Только такие жесткие меры способны побороть пандемию как можно быстрее. В кратчайшие сроки!

    Если люди не будут соблюдать меры предосторожности, думать о личной гигиене, сидеть на карантине, сложно будет изменить ситуацию. Взгляните на Китай. Там за два месяца практически ликвидировали угрозу. Никаких послаблений здесь быть не может. Возможны только жесткие наказания нарушителям вплоть до тюремного срока до трех лет. Это, как я заметил выше, адекватная мера», – сказал Газзаев.

    • В России коронавирусом заболели 2337 человек, из них 17 умерли.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.03.2020 16:21
    Комментарии22
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      Рейтинг: +3828

      САДЫЧОК 14 часов назад

      Газзаев чмошник ...Перечисли деньги медработникам , в их нелегком труде !

      0
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      Рейтинг: +532

      Cleaner 15 часов назад

      А за развал Алании сколько?

      0
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      Рейтинг: +4505

      ivany4 16 часов назад

      Хотелось бы прочитать весь закон полностью.
      Сколько видов "нарушителей" подразумевается в этом законе, если такой разброс наказаний.
      Ну а по сути, все правильно. Наказание должно быть адекватно нарушению.
      Вспоминаю, как тут все радовались сроку кокше и мамаше за драку. А сейчас, на убийство человека вирусом - такая реакция. А чем отличается вирус от ножа или пули? Жизнь у человека одна. У вашего близкого человека...

      0
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      Рейтинг: +9612

      Cules2013 > ivany4 14 часов назад

      Разница в непредумышленном причинении вреда и умышленном.
      За курение в общественных местах штраф максимум 1500 рублей. Что-то логика хромает, не находите?

      0
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      Рейтинг: +4505

      ivany4 > Cules2013 12 часов назад

      Не совсем понял про непредумышленное и умышленное причинение вреда.
      Я говорил о том, что должно быть четкое!!! разделение категорий нарушителей. И наказание должно быть соизмеримо с тяжкими преступлениями.
      По поводу курения. Надеюсь вы прочли закон о запрете курения. Там тоже несколько стадий наказания, вплоть до административного ареста. Думаю там все справедливо. Либо кури в сторонке, либо бросай. И опять же, в ситуации с курением. Я сам могу реагировать на ситуацию, или отойти или потребовать соблюдать закон. А носителя вируса я не могу определить проходя мимо.

      0
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      Рейтинг: +1862

      Axe111 16 часов назад

      Тебя первого псина на 15 лет!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +8479

      ufos73 17 часов назад

      Пес а ты сам соблюдаешь? Хотя те то что, ты для ментов почти не прикосновенный! Тя за коррупцию и фин махинации вообще на десяток лет посадить должны были

      2
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      Рейтинг: +1857

      Hektor 84 18 часов назад

      Сами то хоть не шляйтесь нигде. А то народ сажать будут, а сами таскаются где ни попадя. Ведь для депутатов и наших артистов закон не писан. Только для народа.

      4
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      Рейтинг: +160

      Ziklop > Hektor 84 17 часов назад

      Все к этому и идёт, простых граждан скоро стрелять можно будет, за повышение температуры или в магазин пошёл, на смену капитализма рабовладельческий строй идёт.

      1
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      Рейтинг: +5057

      Литейный4 18 часов назад

      Всем здоровья. Оставайтесь дома. Срамтак расформировать. Гыгыгы

      6
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      ...
      Рейтинг: +973

      "supermax" > Литейный4 17 часов назад

      ипальник тебе надо расформировать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +37801

      MaxRnD 19 часов назад

      Вот весь вот этот шлак по списку:
      https://nyka.livejournal.com/22355607.html
      авансом тоже можно на три года упечь или в назидание остальным ограничиться только одним маразматиком Лещенко ?

      1
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      Рейтинг: +160

      Ziklop > MaxRnD 16 часов назад

      Есть хозяева жизни , а остальные пыль, их можно уничтожать.

      1
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      Рейтинг: +7521

      BRO_football 19 часов назад

      Штрафы и уголовные сроки, это конечно, хорошо. Вопрос в том, как будет контролироваться выполнение этого закона. Ведь к каждому дому полицейского не подставишь. А в провинциальных городах, так вообще никакого контроля нет. Иди куда хочешь и никто тебя не остановит.

      4
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      Рейтинг: +3828

      САДЫЧОК 20 часов назад

      Газзаев хватит болтать ерунду ! Иди и работай над тем , чтобы людям бесплатно выдавали маски и тесты !....Если нет-то ты балабол !

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