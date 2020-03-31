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  • Газзаев – о тюремном заключении за нарушение карантина: «Срок до трех лет – это адекватная мера»

Газзаев – о тюремном заключении за нарушение карантина: «Срок до трех лет – это адекватная мера»

31 марта 2020, 16:21
20

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался о мерах, предусмотренных за нарушение карантина во время пандемии коронавируса. В третьем чтении Госудма приняла закон, в соответствии с которым нарушителям санитарно-эпидемиологических правил грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей, либо лишение права на профессию на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет (если нарушение карантина повлекло смерть – от трех до пяти лет).

«Закон принят единогласно. На первом месте должна стоять жизнь каждого человека. Это надо четко понимать. Давайте уже ответственно подходить к подобным вопросам. Только такие жесткие меры способны побороть пандемию как можно быстрее. В кратчайшие сроки!

Если люди не будут соблюдать меры предосторожности, думать о личной гигиене, сидеть на карантине, сложно будет изменить ситуацию. Взгляните на Китай. Там за два месяца практически ликвидировали угрозу. Никаких послаблений здесь быть не может. Возможны только жесткие наказания нарушителям вплоть до тюремного срока до трех лет. Это, как я заметил выше, адекватная мера», – сказал Газзаев.

  • В России коронавирусом заболели 2337 человек, из них 17 умерли.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии (20)
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Cules2013
1585662031
Мне интересно, как вот собираются садить человека в тюрьму за нарушения карантина, если он не болен? На каком основании? Хотелось бы услышать мнение Конституционного суда по этому закону. Он у нас вообще существует? Чем он занимается там?
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САДЫЧОК
1585663298
Газзаев хватит болтать ерунду ! Иди и работай над тем , чтобы людям бесплатно выдавали маски и тесты !....Если нет-то ты балабол !
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BRO_football
1585664162
Штрафы и уголовные сроки, это конечно, хорошо. Вопрос в том, как будет контролироваться выполнение этого закона. Ведь к каждому дому полицейского не подставишь. А в провинциальных городах, так вообще никакого контроля нет. Иди куда хочешь и никто тебя не остановит.
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MaxRnD
1585665560
Вот весь вот этот шлак по списку: https://nyka.livejournal.com/22355607.html авансом тоже можно на три года упечь или в назидание остальным ограничиться только одним маразматиком Лещенко ?
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Hektor 84
1585669027
Сами то хоть не шляйтесь нигде. А то народ сажать будут, а сами таскаются где ни попадя. Ведь для депутатов и наших артистов закон не писан. Только для народа.
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ufos73
1585674560
Пес а ты сам соблюдаешь? Хотя те то что, ты для ментов почти не прикосновенный! Тя за коррупцию и фин махинации вообще на десяток лет посадить должны были
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Axe111
1585675236
Тебя первого псина на 15 лет!!!!!!
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ivany4
1585677276
Хотелось бы прочитать весь закон полностью. Сколько видов "нарушителей" подразумевается в этом законе, если такой разброс наказаний. Ну а по сути, все правильно. Наказание должно быть адекватно нарушению. Вспоминаю, как тут все радовались сроку кокше и мамаше за драку. А сейчас, на убийство человека вирусом - такая реакция. А чем отличается вирус от ножа или пули? Жизнь у человека одна. У вашего близкого человека...
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САДЫЧОК
1585685132
Газзаев чмошник ...Перечисли деньги медработникам , в их нелегком труде !
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zigbert
1585747883
Эти жесткие меры могут упасть на плечи невинных людей.
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