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    Малиновский: «Две медсестры в Италии покончили с собой. Кто думает, что коронавирус – это шутка, тот идиот»

    Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о том, как в Италии переживают пандемию коронавируса.

    «Две медсестры в Италии покончили с собой. Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут про Италию в интернете – правда. Так что сидите дома!

    Кто думает, что коронавирус – это шутка, тот идиот. Смотрите передачи про море, а то везде один негатив», – сказал Малиновский.

    • К 30 марта в Италии заразились более 100 тысяч человек, выздоровели более 14 тысячи пациентов.
    • Более 11,5 тысяч умерли.

    Источник: «Телеграф»

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии18
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      Рейтинг: +366

      Егор Велунов 42 минуты назад

      Коронавирус это не шутка, это болезнь. которая усилена массовым психозом, особо-нервные люди из-за этого страдают ещё больше. Две итальянских медсестры из этой серии...

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      Рейтинг: +9584

      Cules2013 43 минуты назад

      Ещё один паникёр. Да, ситуация непростая, но ничего прямо ужасного не происходит. Атмосферу апокалипсиса мы создали собственноручно. Есть множество болезней опасней коронавируса, а сколько людей ежегодно кончают жизнь самоубийством по причинам порой весьма глупым, это отдельный разговор. Суицидник - это человек определённого склада ума, имеющий нестабильную психику. Причины тут вторичны.
      Поэтому Малиновскому не стоит бросаться словами об идиотизме, коль он несоизмеримо далёк от биологии и медицины.
      Карантин нужно соблюдать, раз уж его ввели, нечего анархию разводить, но какие-то единичные случаи его нарушения не сделают ситуацию хуже.

      1
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      Рейтинг: +137

      New Life 1 час назад

      В Италии, если умирает больной от рака, но у него был обнаружен ковид-19, то пишут в статистике, что умер от коронавируса. Х.З. от чего покончили с собой 2 медсестры, может от несчастной любви. Зачем все валить на вирус и распространять пургу, а бомбардиру печать инфу "не пришей кобыле хвост" (уважаемые армейцы - это не про вас).

      1
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      Рейтинг: +930

      spam2009 1 час назад

      Кто думает что поканчивают с собой умственно-здоровые люди - тот идиот

      2
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      Рейтинг: +8467

      ufos73 1 час назад

      Когда болела бедная Африка, (смертность была выше 70%) почти не писали, ща болеют в основном богатые, так карантины истерика... И да мы все равно против изменения конституции!

      5
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      Рейтинг: +3760

      ЮНик > ufos73 1 час назад

      Не убивайся ты так за Африку! Так ты никогда не убьешься! Вот только зачем тут на футбольном сайте ты агитируешь "против изменения конституции"(хоть бы грамотно написал!)? Болеешь?

      0
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      Рейтинг: +2507

      Томик 1 час назад

      Соответствующих ресурсов не хватает? Хватит тут уже это публиковать. Тем более, кто это??

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      Рейтинг: +417

      кто там > Томик 1 час назад

      Кто кто?
      Украинский футболист играющий в симпатичной итальянской команде и в ЛЧ и оценённый в аж 14 млн, в отличии от рузких звёзд футбола.

      2
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      Рейтинг: +2507

      Томик > кто там 1 час назад

      Вот я и говорю - на.рать на него. У себя пишите. А "симпатичную команду" нехер приплетать тут.

      0
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      Рейтинг: +2507

      Томик > кто там 1 час назад

      И да, введите на трансфермаркет фамилию Головин и Малиновский и посмотрите кто сколько стоит, если Вы уж тут козырять стали этим. И это Головин бестолковый. Как же Малиновский то играет тогда?

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      Рейтинг: +417

      кто там > Томик 1 час назад

      А что мне козырять этим? Был вопрос, кто это? я ответил.
      Головин бестолковый? ну-ну.

      Уберите СССР с авы, не позорьтесь.

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      Рейтинг: +2507

      Томик > кто там 1 час назад

      Ср.нь, не тебе мне указывать, что и куда убирать. А вопрос был риторический - не требующий ответа, тем более от не вполне вменяемых людей.

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      Рейтинг: +417

      кто там > Томик 1 час назад

      Человек начинает оскорбление первым, после называет неадекватным..

      Мда, беда была с контрацепцией во времена СССР видать, раз всякие портовые шлю хи поноражали разных Томиков.

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      Рейтинг: +2507

      Томик > кто там 59 минут назад

      Если бы не беда с контрацепцией во времена СССР, то родителей "кто тама" тоже вряд ли бы увидел свет. Только он считает, что в изолированном незалежном пространстве со времён шумеров развивался. Сходи на рынок, своей логикой чубатых продавцов сала порази.

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      Рейтинг: +417

      кто там > Томик 57 минут назад

      На рынки не хожу, результат ты беспорядочной половой связи порто вой шлюхи)
      А ты видать, пережиток прошлого, ходишь, за кусок сала того же очко своё гостям города подставляешь. Как говориться весь в мать.

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      Рейтинг: +2507

      Томик > кто там 54 минуты назад

      Странное г.вно со мной переписывается. Хотя что я ожидал от селян, которым сказали, что они умнее всех соседей, а для повышения уровня интеллекта на этой, богом забытой территории, ничего за это время не сделали. Пока дебил.

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      Рейтинг: +417

      кто там > Томик 53 минуты назад

      Житель иванова мне что то говорит? Мда уж. Что взять с полоумного старика, давай сын шлюхи, иди очко мой и на работу.

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      Рейтинг: +2507

      Томик > кто там 49 минут назад

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