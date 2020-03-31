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  • Малиновский: «Две медсестры в Италии покончили с собой. Кто думает, что коронавирус – это шутка, тот идиот»

Малиновский: «Две медсестры в Италии покончили с собой. Кто думает, что коронавирус – это шутка, тот идиот»

31 марта 2020, 11:34
30

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о том, как в Италии переживают пандемию коронавируса.

«Две медсестры в Италии покончили с собой. Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут про Италию в интернете – правда. Так что сидите дома!

Кто думает, что коронавирус – это шутка, тот идиот. Смотрите передачи про море, а то везде один негатив», – сказал Малиновский.

  • К 30 марта в Италии заразились более 100 тысяч человек, выздоровели более 14 тысячи пациентов.
  • Более 11,5 тысяч умерли.

Источник: «Телеграф»
Италия. Серия А Аталанта Малиновский Руслан
Комментарии (30)
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Томик
1585644880
Соответствующих ресурсов не хватает? Хватит тут уже это публиковать. Тем более, кто это??
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ufos73
1585645328
Когда болела бедная Африка, (смертность была выше 70%) почти не писали, ща болеют в основном богатые, так карантины истерика... И да мы все равно против изменения конституции!
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spam2009
1585646315
Кто думает что поканчивают с собой умственно-здоровые люди - тот идиот
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New Life
1585646769
В Италии, если умирает больной от рака, но у него был обнаружен ковид-19, то пишут в статистике, что умер от коронавируса. Х.З. от чего покончили с собой 2 медсестры, может от несчастной любви. Зачем все валить на вирус и распространять пургу, а бомбардиру печать инфу "не пришей кобыле хвост" (уважаемые армейцы - это не про вас).
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Cules2013
1585648232
Ещё один паникёр. Да, ситуация непростая, но ничего прямо ужасного не происходит. Атмосферу апокалипсиса мы создали собственноручно. Есть множество болезней опасней коронавируса, а сколько людей ежегодно кончают жизнь самоубийством по причинам порой весьма глупым, это отдельный разговор. Суицидник - это человек определённого склада ума, имеющий нестабильную психику. Причины тут вторичны. Поэтому Малиновскому не стоит бросаться словами об идиотизме, коль он несоизмеримо далёк от биологии и медицины. Карантин нужно соблюдать, раз уж его ввели, нечего анархию разводить, но какие-то единичные случаи его нарушения не сделают ситуацию хуже.
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Егор Велунов
1585648336
Коронавирус это не шутка, это болезнь. которая усилена массовым психозом, особо-нервные люди из-за этого страдают ещё больше. Две итальянских медсестры из этой серии...
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