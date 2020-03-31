Малиновский: «Две медсестры в Италии покончили с собой. Кто думает, что коронавирус – это шутка, тот идиот»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о том, как в Италии переживают пандемию коронавируса.
«Две медсестры в Италии покончили с собой. Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут про Италию в интернете – правда. Так что сидите дома!
Кто думает, что коронавирус – это шутка, тот идиот. Смотрите передачи про море, а то везде один негатив», – сказал Малиновский.
- К 30 марта в Италии заразились более 100 тысяч человек, выздоровели более 14 тысячи пациентов.
- Более 11,5 тысяч умерли.
Источник: «Телеграф»