Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Отступные за Вальверде – 450 миллионов. Его хочет заполучить «Манчестер Юнайтед»

Отступные за Вальверде – 450 миллионов. Его хочет заполучить «Манчестер Юнайтед»

29 марта 2020, 10:57
8

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде привлек внимание «Манчестер Юнайтед». Чтобы заполучить футболиста, им нужно выплатить фиксированную сумму отступных.

Как пишет Mirror, она составляет 450 миллионов фунтов стерлингов. При этом рыночная стоимость игрока равна 50 миллионам евро.

  • В сезоне Примеры Вальверде забил два гола, сделал четыре результативных паса.
  • Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2025 года.
  • До системы «Реала» Вальверде принадлежал уругвайскому «Пеньяролю».

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Манчестер Юнайтед Вальверде Федерико
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1585468898
Когда уже лярды начнут писать..... сумашествие
Ответить
Armani nn
1585469210
Сумасшедший дом
Ответить
zigbert
1585474565
Игрок молодой. Но видимо Реал на него рассчитывает в будущем.
Ответить
серега кашин
1585476379
если игрок захочет продадут и за 50
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+