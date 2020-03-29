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    Отступные за Вальверде – 450 миллионов. Его хочет заполучить «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде привлек внимание «Манчестер Юнайтед». Чтобы заполучить футболиста, им нужно выплатить фиксированную сумму отступных.

    Как пишет Mirror, она составляет 450 миллионов фунтов стерлингов. При этом рыночная стоимость игрока равна 50 миллионам евро.

    • В сезоне Примеры Вальверде забил два гола, сделал четыре результативных паса.
    • Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2025 года.
    • До системы «Реала» Вальверде принадлежал уругвайскому «Пеньяролю».

    Источник: Mirror

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    29.03.2020 10:57
    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +1075

      FENIX-SL 29 марта, 17:49

      за эти деньги пусть и берут
      за меньшее - глупо продавать его

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4909

      серега кашин 29 марта, 13:06

      если игрок захочет продадут и за 50

      0
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      ...
      Рейтинг: +39034

      portero > серега кашин 29 марта, 13:37

      Не соглашусь что продадут при желании игрока, другое дело что он может херней на поле заниматься...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +75800

      zigbert 29 марта, 12:36

      Игрок молодой. Но видимо Реал на него рассчитывает в будущем.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3145

      Alekxei Z. 29 марта, 11:25

      Mirror походу такая же херня как и Бомбардир. Просто игрок не продаётся , а все эти цифры для дебилов, потроллить.

      4
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      ...
      Рейтинг: +3731

      vladik12 > Alekxei Z. 29 марта, 11:42

      Если "Бомбардир" херня, то почему ты здесь?)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3145

      Alekxei Z. > vladik12 29 марта, 11:54

      Иногда собеседники умные попадаются.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1075

      FENIX-SL > Alekxei Z. 29 марта, 17:50

      тогда получается - ты не умный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +204

      Armani nn 29 марта, 11:06

      Сумасшедший дом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39034

      portero 29 марта, 11:01

      Когда уже лярды начнут писать..... сумашествие

      2
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      ...
      Рейтинг: +9524

      DeStar > portero 29 марта, 13:05

      пишут уже. Это защита от покупки и ничего больше.

      2
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      ...
      Рейтинг: +39034

      portero > DeStar 29 марта, 13:36

      Да это понятно, но всё равно странно...

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