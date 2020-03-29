Отступные за Вальверде – 450 миллионов. Его хочет заполучить «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде привлек внимание «Манчестер Юнайтед». Чтобы заполучить футболиста, им нужно выплатить фиксированную сумму отступных.

Как пишет Mirror, она составляет 450 миллионов фунтов стерлингов. При этом рыночная стоимость игрока равна 50 миллионам евро.