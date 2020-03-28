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    УЕФА не рассматривает вариант возобновления сезона раньше середины мая

    Президент УЕФА Александер Чеферин поговорил о перспективах продолжения евросезона. Он дал понять, что чемпионаты и еврокубки не возобновятся раньше мая.

    «У нас есть план A, план B и план C. Провести рестарт в середине мая, в начале июня или в конце июня. Если не получится возобновить соревнования в эти сроки, сезон, вероятно, будет потерян. Мы продолжаем общаться с руководителями лиг и клубов. У нас есть рабочая группа. Посмотрим, какое решение будет оптимальным. Приходится ждать», – приводит слова словенца «Советский спорт» со ссылкой на итальянскую La Repubblica.

    • Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от заболевания умерло более 27000 человек.
    • Из-за пандемии УЕФА пришлось перенести на следующий год Евро.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.03.2020 22:37
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