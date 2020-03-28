УЕФА не рассматривает вариант возобновления сезона раньше середины мая

Президент УЕФА Александер Чеферин поговорил о перспективах продолжения евросезона. Он дал понять, что чемпионаты и еврокубки не возобновятся раньше мая.

«У нас есть план A, план B и план C. Провести рестарт в середине мая, в начале июня или в конце июня. Если не получится возобновить соревнования в эти сроки, сезон, вероятно, будет потерян. Мы продолжаем общаться с руководителями лиг и клубов. У нас есть рабочая группа. Посмотрим, какое решение будет оптимальным. Приходится ждать», – приводит слова словенца «Советский спорт» со ссылкой на итальянскую La Repubblica.