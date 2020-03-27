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  • Mundo Deportivo: Коутиньо хочет вернуться в АПЛ, он интересен «Тоттенхэму», «Челси» и «МЮ»

Mundo Deportivo: Коутиньо хочет вернуться в АПЛ, он интересен «Тоттенхэму», «Челси» и «МЮ»

27 марта 2020, 19:05
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо предпочитает продолжить карьеру в Англии.

По информации Mundo Deportivo, бразилец не хочет переходить в «Интер» или «ПСЖ» и ждет предложений из АПЛ.

Сообщается, что в услугах 27-летнего хавбека заинтересованы «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Текущий сезон Коутиньо проводит в аренде в «Баварии», но мюнхенцы не собираются его выкупать.

  • Рыночная стоимость игрока – 70 миллионов евро.
  • В этом сезоне Коутиньо забил девять голов и сделал восемь ассистов в 32 матчах.

Источник: Mundo Deportivo
Англия. Премьер-лига Барселона Бавария Манчестер Юнайтед Челси Тоттенхэм Коутиньо Филиппе
Комментарии (2)
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кто там
1585326111
Как в барселонке поиграл, петушок?) ахах
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DOCTOR PENALTY
1585332803
Из неужившихся с Великим можно составить неплохую сборную.
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