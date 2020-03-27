Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Mundo Deportivo: Коутиньо хочет вернуться в АПЛ, он интересен «Тоттенхэму», «Челси» и «МЮ»

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо предпочитает продолжить карьеру в Англии.

    По информации Mundo Deportivo, бразилец не хочет переходить в «Интер» или «ПСЖ» и ждет предложений из АПЛ.

    Сообщается, что в услугах 27-летнего хавбека заинтересованы «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    Текущий сезон Коутиньо проводит в аренде в «Баварии», но мюнхенцы не собираются его выкупать.

    • Рыночная стоимость игрока – 70 миллионов евро.
    • В этом сезоне Коутиньо забил девять голов и сделал восемь ассистов в 32 матчах.

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:05
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +405

      кто там 43 минуты назад

      Как в барселонке поиграл, петушок?) ахах

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75710
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru