Mundo Deportivo: Коутиньо хочет вернуться в АПЛ, он интересен «Тоттенхэму», «Челси» и «МЮ»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо предпочитает продолжить карьеру в Англии.
По информации Mundo Deportivo, бразилец не хочет переходить в «Интер» или «ПСЖ» и ждет предложений из АПЛ.
Сообщается, что в услугах 27-летнего хавбека заинтересованы «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Текущий сезон Коутиньо проводит в аренде в «Баварии», но мюнхенцы не собираются его выкупать.
- Рыночная стоимость игрока – 70 миллионов евро.
- В этом сезоне Коутиньо забил девять голов и сделал восемь ассистов в 32 матчах.
Источник: Mundo Deportivo