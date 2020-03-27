Mundo Deportivo: Коутиньо хочет вернуться в АПЛ, он интересен «Тоттенхэму», «Челси» и «МЮ»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо предпочитает продолжить карьеру в Англии.

По информации Mundo Deportivo, бразилец не хочет переходить в «Интер» или «ПСЖ» и ждет предложений из АПЛ.

Сообщается, что в услугах 27-летнего хавбека заинтересованы «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Текущий сезон Коутиньо проводит в аренде в «Баварии», но мюнхенцы не собираются его выкупать.