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  • Егоров: «Сегодня был совет директоров «Локомотива». По Кокорину решение позитивное»

Егоров: «Сегодня был совет директоров «Локомотива». По Кокорину решение позитивное»

27 марта 2020, 11:06
8

Журналист Сергей Егоров поделился информацией о возможном переходе форварда Александра Кокорина «Локомотив».

«Сегодня был совет директоров «Локомотива» (Юрия Семина не было). По Кокорину решение позитивное, но вопрос непростой.

Все помнят зимнюю историю, когда «Зенит» отпускал только в «Сочи», несмотря на возникающие варианты с тем же «Локо» и тульским «Арсеналом».

Летом у парня контракт с «Зенитом» заканчивается, но фактор влияния остается. Поэтому решение о том, чтобы вступить с футболистом в официальные переговоры, наверное, даже не за первым лицом «Локо», а за первым лицом РЖД.

А цифры, которые назвал Ваня Карпов по возможному контракту – близко. Надо ждать.

Важно подождать по Кокорину еще и потому, что не сформулировали свои предложения «Сочи» (будет что формулировать), «Зенит» (если клуб не подустал от сотрудничества) и «Динамо» (если примут решение).

Ключевое – «Локо». В том числе и потому, что семья парня хочет в Москву. Уровень принятия решения очень высокий. И риски есть. Зима это показала.

А за весенние туры Александр продал себя образцово. Молодец!» – написал Егоров.

  • Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Кокорин договорился с «Локомотивом».
  • По словам инсайдера, Александр получит в московском клубе девять миллионов евро за три года.

Источник: Телеграм Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Локомотив Кокорин Александр
Комментарии (8)
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vladimir-7
1585302732
Более объективный обзор ситуации с Локомотивом и Кокриным и решение о нем примет не первое лицо РЖД, а плешивый с Паком.
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bset
1585307845
Когда уже у нас бизнес начнет принимать решение в соответствии с собственным интересом, а не из политических соображений?...
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ilichkadr
1585308845
Пора Егорову прочистить чакру. Что-то она у него последнее время слишком часто клинит.
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порт
1585316765
ох и дурик же ты Егорка.
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житель СПб
1585324431
То есть в Зените нет хорошей атаки, Кокорин необходим крайне; В Локомотиве итак самая креативная атаке в РФЛ, и ее будут еще усиливать... Начинаю тихо ненавидеть руководство нашего клуба и всяких паков...
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nemolod
1585327263
Ну да,прям стояли у открытой форточки Совета директоров клуба и все записывали и вопрос настолько важный? Эти ребята даже понятия не имеют каким образом проходят такие встречи и вместо этого выдумывают всякие сказки!
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