Егоров: «Сегодня был совет директоров «Локомотива». По Кокорину решение позитивное»

Журналист Сергей Егоров поделился информацией о возможном переходе форварда Александра Кокорина «Локомотив».

«Сегодня был совет директоров «Локомотива» (Юрия Семина не было). По Кокорину решение позитивное, но вопрос непростой.

Все помнят зимнюю историю, когда «Зенит» отпускал только в «Сочи», несмотря на возникающие варианты с тем же «Локо» и тульским «Арсеналом».

Летом у парня контракт с «Зенитом» заканчивается, но фактор влияния остается. Поэтому решение о том, чтобы вступить с футболистом в официальные переговоры, наверное, даже не за первым лицом «Локо», а за первым лицом РЖД.

А цифры, которые назвал Ваня Карпов по возможному контракту – близко. Надо ждать.

Важно подождать по Кокорину еще и потому, что не сформулировали свои предложения «Сочи» (будет что формулировать), «Зенит» (если клуб не подустал от сотрудничества) и «Динамо» (если примут решение).

Ключевое – «Локо». В том числе и потому, что семья парня хочет в Москву. Уровень принятия решения очень высокий. И риски есть. Зима это показала.

А за весенние туры Александр продал себя образцово. Молодец!» – написал Егоров.