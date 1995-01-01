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    Егоров: «Сегодня был совет директоров «Локомотива». По Кокорину решение позитивное»

    Журналист Сергей Егоров поделился информацией о возможном переходе форварда Александра Кокорина «Локомотив».

    «Сегодня был совет директоров «Локомотива» (Юрия Семина не было). По Кокорину решение позитивное, но вопрос непростой.

    Все помнят зимнюю историю, когда «Зенит» отпускал только в «Сочи», несмотря на возникающие варианты с тем же «Локо» и тульским «Арсеналом».

    Летом у парня контракт с «Зенитом» заканчивается, но фактор влияния остается. Поэтому решение о том, чтобы вступить с футболистом в официальные переговоры, наверное, даже не за первым лицом «Локо», а за первым лицом РЖД.

    А цифры, которые назвал Ваня Карпов по возможному контракту – близко. Надо ждать.

    Важно подождать по Кокорину еще и потому, что не сформулировали свои предложения «Сочи» (будет что формулировать), «Зенит» (если клуб не подустал от сотрудничества) и «Динамо» (если примут решение).

    Ключевое – «Локо». В том числе и потому, что семья парня хочет в Москву. Уровень принятия решения очень высокий. И риски есть. Зима это показала.

    А за весенние туры Александр продал себя образцово. Молодец!» – написал Егоров.

    • Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Кокорин договорился с «Локомотивом».
    • По словам инсайдера, Александр получит в московском клубе девять миллионов евро за три года.

    Источник: Телеграм Сергея Егорова

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    Сегодня, 11:06
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10450

      vladimir-7 6 минут назад

      Более объективный обзор ситуации с Локомотивом и Кокриным и
      решение о нем примет не первое лицо РЖД, а плешивый с Паком.

      0
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      Рейтинг: +1096

      DMитрий 11 минут назад

      Ну вот есть что мусолить до середины лета - погнали!

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