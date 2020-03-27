Егоров: «Сегодня был совет директоров «Локомотива». По Кокорину решение позитивное»

Журналист Сергей Егоров поделился информацией о возможном переходе форварда Александра Кокорина «Локомотив».
«Сегодня был совет директоров «Локомотива» (Юрия Семина не было). По Кокорину решение позитивное, но вопрос непростой.
Все помнят зимнюю историю, когда «Зенит» отпускал только в «Сочи», несмотря на возникающие варианты с тем же «Локо» и тульским «Арсеналом».
Летом у парня контракт с «Зенитом» заканчивается, но фактор влияния остается. Поэтому решение о том, чтобы вступить с футболистом в официальные переговоры, наверное, даже не за первым лицом «Локо», а за первым лицом РЖД.
А цифры, которые назвал Ваня Карпов по возможному контракту – близко. Надо ждать.
Важно подождать по Кокорину еще и потому, что не сформулировали свои предложения «Сочи» (будет что формулировать), «Зенит» (если клуб не подустал от сотрудничества) и «Динамо» (если примут решение).
Ключевое – «Локо». В том числе и потому, что семья парня хочет в Москву. Уровень принятия решения очень высокий. И риски есть. Зима это показала.
А за весенние туры Александр продал себя образцово. Молодец!» – написал Егоров.
- Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Кокорин договорился с «Локомотивом».
- По словам инсайдера, Александр получит в московском клубе девять миллионов евро за три года.