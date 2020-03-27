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  • Кокорин: «У «Сочи» есть все, чтобы сохранить прописку в РПЛ»

Кокорин: «У «Сочи» есть все, чтобы сохранить прописку в РПЛ»

27 марта 2020, 09:39
7

Форвард «Сочи» Александр Кокорин назвал причины, по которым его команда должна сохранить место в РПЛ.

– Нобоа говорил, что «Сочи» не должен вылететь. Вы так же в этом уверены?

– У нас есть все для того, чтобы сохранить прописку. Мы доказали, в первую очередь, себе, что можем хорошо играть с сильным командами. Будем работать так, чтобы это продолжилось.

– Назовите три причины, почему «Сочи» должен остаться в РПЛ.

– Первая и самая главная – инфраструктура, погода. Чтобы в таком городе не было футбола – это для меня всегда было загадкой. Я много раз был в Сочи, и здесь в любом случае должна быть своя команда. Вторая – мне нравится, когда появляются и закрепляются новые хорошие команды. Перелет до Сочи, размещение, гостиницы, то, как встречают – все это приятно выглядит. Третья – топовый стадион.

– А то, что у «Сочи» есть Александр Кокорин?

– Так не могу сказать, мне нравится вся команда. Те люди, которые сначала каким-то чудом следили за нами, теперь недоумевают, как мы могли быть на последнем месте. Да, кое-что изменилось, но в целом коллектив собрался очень хороший. Мы ждем наших звездных новичков, и думаю, они тоже нам сильно помогут, – сказал Кокорин.

  • «Сочи» – 12-й клуб чемпионата России с 24 очками после 22 туров.
  • Команда выиграла три из четырех последних матчей в турнире.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Сочи Кокорин Александр
Комментарии (7)
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portero
1585294786
Кокорин какпя прописка? В ЛЕ выходить надо.. . Даёш Сочи еврокубки!!!!!
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vladimir-7
1585303140
Главная причина остаться Сочи в РПЛ, это тандем плешивый-Ротенберг.
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Hektor 84
1585414118
Главное это поддержка синита
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