Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Кокорин: «У «Сочи» есть все, чтобы сохранить прописку в РПЛ»

    Форвард «Сочи» Александр Кокорин назвал причины, по которым его команда должна сохранить место в РПЛ.

    – Нобоа говорил, что «Сочи» не должен вылететь. Вы так же в этом уверены?

    – У нас есть все для того, чтобы сохранить прописку. Мы доказали, в первую очередь, себе, что можем хорошо играть с сильным командами. Будем работать так, чтобы это продолжилось.

    – Назовите три причины, почему «Сочи» должен остаться в РПЛ.

    – Первая и самая главная – инфраструктура, погода. Чтобы в таком городе не было футбола – это для меня всегда было загадкой. Я много раз был в Сочи, и здесь в любом случае должна быть своя команда. Вторая – мне нравится, когда появляются и закрепляются новые хорошие команды. Перелет до Сочи, размещение, гостиницы, то, как встречают – все это приятно выглядит. Третья – топовый стадион.

    – А то, что у «Сочи» есть Александр Кокорин?

    – Так не могу сказать, мне нравится вся команда. Те люди, которые сначала каким-то чудом следили за нами, теперь недоумевают, как мы могли быть на последнем месте. Да, кое-что изменилось, но в целом коллектив собрался очень хороший. Мы ждем наших звездных новичков, и думаю, они тоже нам сильно помогут, – сказал Кокорин.

    • «Сочи» – 12-й клуб чемпионата России с 24 очками после 22 туров.
    • Команда выиграла три из четырех последних матчей в турнире.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:39
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +38917

      portero 20 минут назад

      Кокорин какпя прописка? В ЛЕ выходить надо..
      .
      Даёш Сочи еврокубки!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +594

      FROL001 45 минут назад

      Сочи поменяются местами со свиньями. Южане классом выше. Просто только собрали команду. Гыгыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75710
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru