Платини: «Идальго сделал из меня футболиста»

Бывший форвард сборной Франции Мишель Платини выразил соболезнования в связи со смертью Мишеля Идальго.
«Я запомнил Идальго умным педагогом и искренним гуманистом. Он был примером того, как человек сочетал доброжелательность педагога и любовь отца. Он отстаивал меня, помогал раскрываться на поле и был одним из тех, кто сделал из меня футболиста.
В 1984 году, когда я забил девять голов на Евро, Мишель поднял французскую команду на вершину, создав микс красивой игры с решимостью и позволив каждому из нас проявить все качества и индивидуальные таланты. Мишель Идальго оставил огромное наследие французской команде», – выразил скорбь Платини.
- Идальго тренировал сборную Франции в период с 1976 по 1984 год.
- Под его руководством национальная команда выиграла Евро-1984.
- 26 марта Идальго скончался на 88-м году жизни.
Источник: ANSA