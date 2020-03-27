Платини: «Идальго сделал из меня футболиста»

Бывший форвард сборной Франции Мишель Платини выразил соболезнования в связи со смертью Мишеля Идальго.

«Я запомнил Идальго умным педагогом и искренним гуманистом. Он был примером того, как человек сочетал доброжелательность педагога и любовь отца. Он отстаивал меня, помогал раскрываться на поле и был одним из тех, кто сделал из меня футболиста.

В 1984 году, когда я забил девять голов на Евро, Мишель поднял французскую команду на вершину, создав микс красивой игры с решимостью и позволив каждому из нас проявить все качества и индивидуальные таланты. Мишель Идальго оставил огромное наследие французской команде», – выразил скорбь Платини.