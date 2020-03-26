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    Платини: «Идальго сделал из меня футболиста»

    Бывший форвард сборной Франции Мишель Платини выразил соболезнования в связи со смертью Мишеля Идальго.

    «Я запомнил Идальго умным педагогом и искренним гуманистом. Он был примером того, как человек сочетал доброжелательность педагога и любовь отца. Он отстаивал меня, помогал раскрываться на поле и был одним из тех, кто сделал из меня футболиста.

    В 1984 году, когда я забил девять голов на Евро, Мишель поднял французскую команду на вершину, создав микс красивой игры с решимостью и позволив каждому из нас проявить все качества и индивидуальные таланты. Мишель Идальго оставил огромное наследие французской команде», – выразил скорбь Платини.

    • Идальго тренировал сборную Франции в период с 1976 по 1984 год.
    • Под его руководством национальная команда выиграла Евро-1984.
    • 26 марта Идальго скончался на 88-м году жизни.

    Источник: ANSA

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