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Кокорин «Перенос Евро – большой плюс для меня»

27 марта 2020, 01:25

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин дал понять, что обрадовался переносу чемпионата Европы на лето 2021 года.

– Евро-2020 перенесли на год. Видите в этом свой шанс, что ещe достаточно времени, чтобы доказать свою необходимость сборной?

– В любом случае для меня это большой плюс. У меня будет ещe много времени для того, чтобы тренироваться, играть и набирать форму.

– Последние слова Станислава Черчесова приободряют?

– Он всe по делу сказал, что если я буду нужен, буду в хорошей форме – тренеры пригласят. Было бы плохо, если бы говорили, что меня больше не хотят видеть в сборной.

  • Кокорин сыграл 47 матчей в составе сборной России и забил 12 голов.
  • В национальную команду форвард не вызывался с ноября 2017 года.
  • УЕФА приняла решение о переносе Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.

Черчесов – о давлении, чтобы Кокорина не было в сборной: «Вопросы такого характера ни разу не поднимались»

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Сочи Россия Кокорин Александр
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