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    Кокорин «Перенос Евро – большой плюс для меня»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин дал понять, что обрадовался переносу чемпионата Европы на лето 2021 года.

    – Евро-2020 перенесли на год. Видите в этом свой шанс, что ещe достаточно времени, чтобы доказать свою необходимость сборной?

    – В любом случае для меня это большой плюс. У меня будет ещe много времени для того, чтобы тренироваться, играть и набирать форму.

    – Последние слова Станислава Черчесова приободряют?

    – Он всe по делу сказал, что если я буду нужен, буду в хорошей форме – тренеры пригласят. Было бы плохо, если бы говорили, что меня больше не хотят видеть в сборной.

    • Кокорин сыграл 47 матчей в составе сборной России и забил 12 голов.
    • В национальную команду форвард не вызывался с ноября 2017 года.
    • УЕФА приняла решение о переносе Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.

    Черчесов – о давлении, чтобы Кокорина не было в сборной: «Вопросы такого характера ни разу не поднимались»

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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