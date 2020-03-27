Кокорин «Перенос Евро – большой плюс для меня»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин дал понять, что обрадовался переносу чемпионата Европы на лето 2021 года.

– Евро-2020 перенесли на год. Видите в этом свой шанс, что ещe достаточно времени, чтобы доказать свою необходимость сборной?

– В любом случае для меня это большой плюс. У меня будет ещe много времени для того, чтобы тренироваться, играть и набирать форму.

– Последние слова Станислава Черчесова приободряют?

– Он всe по делу сказал, что если я буду нужен, буду в хорошей форме – тренеры пригласят. Было бы плохо, если бы говорили, что меня больше не хотят видеть в сборной.

Кокорин сыграл 47 матчей в составе сборной России и забил 12 голов.

В национальную команду форвард не вызывался с ноября 2017 года.

УЕФА приняла решение о переносе Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.

Черчесов – о давлении, чтобы Кокорина не было в сборной: «Вопросы такого характера ни разу не поднимались»