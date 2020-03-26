Кокорин – Соболеву: «По тысяче раз выдыхаю в тренажерном зале. Ты все равно не знаешь, что это»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин и форвард «Спартака» Александр Соболев обменялись колкостями в инстаграме.

Все началось с публикации Кокорина, выставившего фотографию, где он позирует с голым торсом, на которую отреагировал Соболев.

– Когда выдох будет? – спросил Соболев.

– По тысяче раз выдыхаю в зале, – ответил Кокорин.

– В компьютерном, Саш?

– Тренажерном, ты все равно не знаешь, что это.

– Александр, если вы туда не ходите, это не означает, что другие тоже не ходят туда.

– Я видел вас в деле, не забывайте про видео, которое у меня есть.