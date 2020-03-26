Кокорин – Соболеву: «По тысяче раз выдыхаю в тренажерном зале. Ты все равно не знаешь, что это»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин и форвард «Спартака» Александр Соболев обменялись колкостями в инстаграме.
Все началось с публикации Кокорина, выставившего фотографию, где он позирует с голым торсом, на которую отреагировал Соболев.
– Когда выдох будет? – спросил Соболев.
– По тысяче раз выдыхаю в зале, – ответил Кокорин.
– В компьютерном, Саш?
– Тренажерном, ты все равно не знаешь, что это.
– Александр, если вы туда не ходите, это не означает, что другие тоже не ходят туда.
– Я видел вас в деле, не забывайте про видео, которое у меня есть.
- Кокорин выступает в «Сочи» на правах аренды. Нападающего признали лучшим игроком РПЛ в марте.
- Соболев перешел в аренду в «Спартак» зимой из «Крыльев Советов» с правом выкупа.
Источник: инстаграм Александра Кокорина