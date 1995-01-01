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    Кокорин – Соболеву: «По тысяче раз выдыхаю в тренажерном зале. Ты все равно не знаешь, что это»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин и форвард «Спартака» Александр Соболев обменялись колкостями в инстаграме.

    Все началось с публикации Кокорина, выставившего фотографию, где он позирует с голым торсом, на которую отреагировал Соболев.

    – Когда выдох будет?

    – По тысяче раз выдыхаю в зале.

    – В компьютерном, Саш?

    – Тренажерном, ты все равно не знаешь, что это.

    – Александр, если вы туда не ходите, это не означает, что другие тоже не ходят туда.

    – Я видел вас в деле, не забывайте про видео, которое у меня есть.

    • Кокорин выступает в «Сочи» на правах аренды. Нападающего признали лучшим игроком РПЛ в марте.
    • Соболев перешел в аренду в «Спартак» зимой из «Крыльев Советов» с правом выкупа.

    Источник: инстаграм Александра Кокорина

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +12459

      vka1970 17 секунд назад

      По дороге скачет Коол
      Сорри парни , это ФРОЛ
      Прибежал на ветку гадить
      И дружка к себе привадить
      Но Кокоша спрятал розги
      Чтоб прочистить Фролу мозги.
      И теперь в засаду встал
      Чтобы Фрол не убежал.

      0
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      Рейтинг: +504

      FROL001 10 минут назад

      Свиньи не могут мимо голого мужского торса пройти. Ох уж эта Де зуевщина. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +5489

      Persona_non_Grata 27 минут назад

      Следующая новость - выяснения кто из них больше набздел ((((((((((((

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      Рейтинг: +83

      Волька 32 минуты назад

      Какоша!Чухан всероссийского масштаба.Отсочал!Начал пасть разевать.Надо посадить его опять

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      Рейтинг: +4419

      Viper for CSKA 35 минут назад

      Два подростка меряются гениталиями. Очень интересная, а главное – абсолютно футбольная новость.

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