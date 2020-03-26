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  • Кокорин – Соболеву: «По тысяче раз выдыхаю в тренажерном зале. Ты все равно не знаешь, что это»

Кокорин – Соболеву: «По тысяче раз выдыхаю в тренажерном зале. Ты все равно не знаешь, что это»

26 марта 2020, 12:36
28

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин и форвард «Спартака» Александр Соболев обменялись колкостями в инстаграме.

Все началось с публикации Кокорина, выставившего фотографию, где он позирует с голым торсом, на которую отреагировал Соболев.

– Когда выдох будет? – спросил Соболев.

– По тысяче раз выдыхаю в зале, – ответил Кокорин.

– В компьютерном, Саш?

– Тренажерном, ты все равно не знаешь, что это.

– Александр, если вы туда не ходите, это не означает, что другие тоже не ходят туда.

– Я видел вас в деле, не забывайте про видео, которое у меня есть.

  • Кокорин выступает в «Сочи» на правах аренды. Нападающего признали лучшим игроком РПЛ в марте.
  • Соболев перешел в аренду в «Спартак» зимой из «Крыльев Советов» с правом выкупа.

Источник: инстаграм Александра Кокорина
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Кокорин Александр Соболев Александр
Комментарии (28)
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Viper for CSKA
1585215946
Два подростка меряются гениталиями. Очень интересная, а главное – абсолютно футбольная новость.
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Волька
1585216144
Какоша!Чухан всероссийского масштаба.Отсочал!Начал пасть разевать.Надо посадить его опять
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vka1970
1585218073
По дороге скачет Коол Сорри парни , это ФРОЛ Прибежал на ветку гадить И дружка к себе привадить Но Кокоша спрятал розги Чтоб прочистить Фролу мозги. И теперь в засаду встал Чтобы Фрол не убежал.
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DOCTOR PENALTY
1585219343
Соболев не пьёт, поэтому не знает что такое "настоящий выдох", тем более тысячу раз.
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Валерий1965
1585221211
А, что Соболев завидует?)))) Шарит по страницам... Не нравится, не смотри....
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Hektor 84
1585222939
А еще Соболев не знает как бить стулом человека или как водилу толпой атаварить.
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serhio80
1585224943
Разговор с кокошей надо начинать с "вечер в хату")))
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3a zenit
1585232143
к кокоше с юмором,а он быкана врубил.Завидует Соболеву что он теперь подающий надежды.
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фанат джигурды
1585239295
Литейный, Борат и Гавроша Закрылись и создали МММ Ума им бы немножко Мож денег принёс бы проект Ведь есть, к сожалению, некто, Кто этом участья желает А пока лишь троица бледно Коменты ни о чём сочиняет.
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portero
1585323512
Карантин-это очень плохо... так бы тренировались, играли за взрослых дядек бы сошли.....
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