Отец Холанда – о срыве трансфера сына в «МЮ»: «Нужно переходить туда, где тебя ждет весь клуб, а не только тренер»

Альф-Инге Холанд, отец нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, объяснил, почему его сын в январе выбрал немецкий клуб, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Неизвестно, насколько хорошо у него получалось бы играть в других клубах. Мы никогда не получим ответ на этот вопрос. «МЮ»? Нужно переходить туда, где тебя ждет весь клуб, а не только тренер. Думаю, это главное. Важно и то, каких результатов команда добивалась в последние пять-десять лет и в каком направлении она движется», – сказал Холанд-старший.