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    Отец Холанда – о срыве трансфера сына в «МЮ»: «Нужно переходить туда, где тебя ждет весь клуб, а не только тренер»

    Альф-Инге Холанд, отец нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, объяснил, почему его сын в январе выбрал немецкий клуб, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед».

    «Неизвестно, насколько хорошо у него получалось бы играть в других клубах. Мы никогда не получим ответ на этот вопрос. «МЮ»? Нужно переходить туда, где тебя ждет весь клуб, а не только тренер. Думаю, это главное. Важно и то, каких результатов команда добивалась в последние пять-десять лет и в каком направлении она движется», – сказал Холанд-старший.

    • «Боруссия» выкупила норвежца у «Зальцбурга» за 20 миллионов евро.
    • Контракт игрока с дортмундским клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • В составе новой команды Холанд забил 12 голов в 11 матчах.

    Источник: Goal.com

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