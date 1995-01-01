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    Гендиректор «Ахмата»: «Если ситуация не позволит, правильно будет обнулить чемпионат»

    Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров считает, что обнуление текущих результатов чемпионата России станет правильным решением в случае, если сезон не будет возобновлен.

    «Клубы хотят играть, но если ситуация не будет позволять, наверное, правильным будет решение обнулить чемпионат. Сейчас сложно о чем-то говорить, давайте дождемся 10 апреля, там будет какая-то ясность.

    Теоретически обстановка в стране предполагает продление паузы. Правительство и президент дадут нам разъяснение, как нам дальше действовать, отсюда будем принимать решение. Если все нормально, 24 апреля начинаем играть, но сомнения в этом есть. Будем решать проблемы по мере поступления, сейчас есть такое решение, дальше видно будет», – сказал Айдамиров.

    • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
    • В турнирной таблице чемпионата лидирует Зенит», набравший 50 очков.
    • «Ахмат» с 20-ю очками занимает последнее место.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3673

      3a zenit 26 минут назад

      конечно надо обнулить!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +95

      baslim10z 41 минуту назад

      Е б н у л и л и с ь))) вместе с плешивым говночекистом)))

      1
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      Рейтинг: +15877

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ахмат сейчас самый незаинтересованный клуб в обнулении, судя по таблице. Но раз надо, значит надо...)))

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