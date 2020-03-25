Гендиректор «Ахмата»: «Если ситуация не позволит, правильно будет обнулить чемпионат»

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров считает, что обнуление текущих результатов чемпионата России станет правильным решением в случае, если сезон не будет возобновлен.

«Клубы хотят играть, но если ситуация не будет позволять, наверное, правильным будет решение обнулить чемпионат. Сейчас сложно о чем-то говорить, давайте дождемся 10 апреля, там будет какая-то ясность.

Теоретически обстановка в стране предполагает продление паузы. Правительство и президент дадут нам разъяснение, как нам дальше действовать, отсюда будем принимать решение. Если все нормально, 24 апреля начинаем играть, но сомнения в этом есть. Будем решать проблемы по мере поступления, сейчас есть такое решение, дальше видно будет», – сказал Айдамиров.