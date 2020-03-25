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  • Гендиректор «Ахмата»: «Если ситуация не позволит, правильно будет обнулить чемпионат»

Гендиректор «Ахмата»: «Если ситуация не позволит, правильно будет обнулить чемпионат»

25 марта 2020, 17:52
14

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров считает, что обнуление текущих результатов чемпионата России станет правильным решением в случае, если сезон не будет возобновлен.

«Клубы хотят играть, но если ситуация не будет позволять, наверное, правильным будет решение обнулить чемпионат. Сейчас сложно о чем-то говорить, давайте дождемся 10 апреля, там будет какая-то ясность.

Теоретически обстановка в стране предполагает продление паузы. Правительство и президент дадут нам разъяснение, как нам дальше действовать, отсюда будем принимать решение. Если все нормально, 24 апреля начинаем играть, но сомнения в этом есть. Будем решать проблемы по мере поступления, сейчас есть такое решение, дальше видно будет», – сказал Айдамиров.

  • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
  • В турнирной таблице чемпионата лидирует Зенит», набравший 50 очков.
  • «Ахмат» с 20-ю очками занимает последнее место.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1585148776
Ахмат сейчас самый незаинтересованный клуб в обнулении, судя по таблице. Но раз надо, значит надо...)))
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baslim10z
1585149974
Е б н у л и л и с ь))) вместе с плешивым говночекистом)))
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3a zenit
1585150849
конечно надо обнулить!
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Ден 781
1585154008
Ггг
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Томик
1585154553
"Если ситуация не позволит", то разницы уже не будет. А если "позволит", то ничего не помешает завершить чемпионат.
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general.lizyukov
1585155512
В принципе будет самым правильным. Чтоб никому не досталось.
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shuravi01
1585158672
Какое обнуление!? ******** на выход из нормального футбола!!!
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vladimir-7
1585161664
Подождем, а что скажет В.Терешкова?
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САДЫЧОК
1585242756
Почему бы не обнулить счета , воров и коррупционеров всех мастей
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