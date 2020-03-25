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«Челси» отпустил Виллиана в Бразилию на время карантина

25 марта 2020, 01:23

«Челси» позволил вингеру Виллиану вернуться в Бразилию, сообщает The Telegraph.

По информации источника, клуб принял решение отпустить футболиста на родину, где находится его семья.

Ранее «Челси» препятствовал отъезду 31-летнего игрока, поскольку нет гарантий, что его впустят обратно в Великобританию из-за мер, связанных с пандемией коронавируса.

  • АПЛ официально приостановлена до 30 апреля.
  • Виллиан в текущем сезоне забил семь голов и сделал шесть ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт с «Челси» истекает летом.

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Челси Виллиан
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