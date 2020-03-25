«Челси» отпустил Виллиана в Бразилию на время карантина

«Челси» позволил вингеру Виллиану вернуться в Бразилию, сообщает The Telegraph.
По информации источника, клуб принял решение отпустить футболиста на родину, где находится его семья.
Ранее «Челси» препятствовал отъезду 31-летнего игрока, поскольку нет гарантий, что его впустят обратно в Великобританию из-за мер, связанных с пандемией коронавируса.
- АПЛ официально приостановлена до 30 апреля.
- Виллиан в текущем сезоне забил семь голов и сделал шесть ассистов в 37 матчах.
- Его контракт с «Челси» истекает летом.
Источник: The Telegraph