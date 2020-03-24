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    «Челси» отпустил Виллиана в Бразилию на время карантина

    «Челси» позволил вингеру Виллиану вернуться в Бразилию, сообщает The Telegraph.

    По информации источника, клуб принял решение отпустить футболиста на родину, где находится его семья.

    Ранее «Челси» препятствовал отъезду 31-летнего игрока, поскольку нет гарантий, что его впустят обратно в Великобританию из-за мер, связанных с пандемией коронавируса.

    • АПЛ официально приостановлена до 30 апреля.
    • Виллиан в текущем сезоне забил семь голов и сделал шесть ассистов в 37 матчах.
    • Его контракт с «Челси» истекает летом.

    Источник: The Telegraph

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