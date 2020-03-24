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  • Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» вылечился от коронавируса

Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» вылечился от коронавируса

24 марта 2020, 17:45

Владелец «Ноттингем Форест» и «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис, заразившийся коронавирусом COVID-19, полностью выздоровел.

«После двух недель со дня заражения я прошел свой второй медицинский тест, который оказался отрицательным. Должен выразить благодарность греческим врачам – героям в белых халатах – за их заботу и помощь», – приводит пресс-служба «Ноттингема» слова Маринакиса.

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Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» заразился коронавирусом

Источник: Официальный сайт «Ноттингем Форест»
Англия. Чемпионшип Греция. Суперлига Ноттингем Форест Олимпиакос
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