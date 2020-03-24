Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» вылечился от коронавируса

Владелец «Ноттингем Форест» и «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис, заразившийся коронавирусом COVID-19, полностью выздоровел.

«После двух недель со дня заражения я прошел свой второй медицинский тест, который оказался отрицательным. Должен выразить благодарность греческим врачам – героям в белых халатах – за их заботу и помощь», – приводит пресс-служба «Ноттингема» слова Маринакиса.

52-летний бизнесмен заразился коронавирусом 10 марта.

Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» заразился коронавирусом