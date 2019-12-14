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    Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» вылечился от коронавируса

    Владелец «Ноттингем Форест» и «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис, заразившийся коронавирусом COVID-19, полностью выздоровел.

    «После двух недель со дня заражения я прошел свой второй медицинский тест, который оказался отрицательным. Должен выразить благодарность греческим врачам – героям в белых халатах – за их заботу и помощь», – приводит пресс-служба «Ноттингема» слова Маринакиса.

    • 52-летний бизнесмен заразился коронавирусом 10 марта.

    Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» заразился коронавирусом

    Источник: Официальный сайт «Ноттингем Форест»

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