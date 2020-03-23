«Ювентус» интересуется Торресом из «Валенсии». Он хотел бы поиграть с Роналду

Полузащитник «Валенсии» Ферран Торрес стал трансферной целью «Ювентуса».
По информации Tuttosport, туринский клуб попытается купить 20-летнего футболиста летом, когда до истечения его контракта с левантийцами останется один год.
На испанского хавбека также претендуют «Реал» и «Барселона», но сам он хотел бы поиграть вместе с Криштиану Роналду.
- Отступные в контракте Торреса – 100 миллионов евро.
- В текущем сезоне игрок провел за «Валенсию» 35 матчей, забил шесть голов и сделал семь ассистов.
Источник: Tuttosport