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  • «Ювентус» интересуется Торресом из «Валенсии». Он хотел бы поиграть с Роналду

«Ювентус» интересуется Торресом из «Валенсии». Он хотел бы поиграть с Роналду

23 марта 2020, 23:40

Полузащитник «Валенсии» Ферран Торрес стал трансферной целью «Ювентуса».

По информации Tuttosport, туринский клуб попытается купить 20-летнего футболиста летом, когда до истечения его контракта с левантийцами останется один год.

На испанского хавбека также претендуют «Реал» и «Барселона», но сам он хотел бы поиграть вместе с Криштиану Роналду.

  • Отступные в контракте Торреса – 100 миллионов евро.
  • В текущем сезоне игрок провел за «Валенсию» 35 матчей, забил шесть голов и сделал семь ассистов.

Источник: Tuttosport
Италия. Серия А Испания. Примера Ювентус Валенсия Торрес Ферран
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