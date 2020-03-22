Евсеев: «Я тренер одного из самых интересных клубов страны»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев написал пост о своей карьере. Ликвидированные клубы были должны специалисту деньги.

«Я терял работу несколько раз. Меня не увольняли. Я хорошо делал то, что умел: играл, тренировал. Но обстоятельства были непреодолимыми. Умер «Сатурн». Нам остались должны приличные деньги, которых мы так и не увидели. Умер «Амкар». И там тоже были накопившиеся долги по зарплате. Клубы Премьер-лиги! Конечно, у меня были какие-то накопления. Но все равно, видеть как закрывается твое рабочее место, было очень тяжело.

Однако потом жизнь все равно возвращала долги. И сегодня я главный тренер одного из самых интересных и развивающихся клубов страны. Поэтому хочу сказать всем вам вот что: не бойтесь! Если честно относишься к своему делу, все будет хорошо. Вы не останетесь без работы, сможете начать все сначала и станете сильнее, пройдя кризис. Главное — не болейте», – написал Евсеев.