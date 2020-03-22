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  • Евсеев: «Я тренер одного из самых интересных клубов страны»

Евсеев: «Я тренер одного из самых интересных клубов страны»

22 марта 2020, 14:58
8

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев написал пост о своей карьере. Ликвидированные клубы были должны специалисту деньги.

«Я терял работу несколько раз. Меня не увольняли. Я хорошо делал то, что умел: играл, тренировал. Но обстоятельства были непреодолимыми. Умер «Сатурн». Нам остались должны приличные деньги, которых мы так и не увидели. Умер «Амкар». И там тоже были накопившиеся долги по зарплате. Клубы Премьер-лиги! Конечно, у меня были какие-то накопления. Но все равно, видеть как закрывается твое рабочее место, было очень тяжело.

Однако потом жизнь все равно возвращала долги. И сегодня я главный тренер одного из самых интересных и развивающихся клубов страны. Поэтому хочу сказать всем вам вот что: не бойтесь! Если честно относишься к своему делу, все будет хорошо. Вы не останетесь без работы, сможете начать все сначала и станете сильнее, пройдя кризис. Главное — не болейте», – написал Евсеев.

  • Тренер работает в Уфе с прошлого года.
  • «Уфа» в РПЛ идет девятой.
  • В качестве тренера Евсеев трофеев не брал.

Источник: инстаграм Вадима Евсеева
Россия. Премьер-лига Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1584880436
Клуп антересный антифутболом.
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DOCTOR PENALTY
1584880970
Уважуха Вадиму, мощные слова! Звучит нисколько не слабее того самого "Х** вам!..." ::::::::
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житель СПб
1584884678
Надо сказать, что Семак руководил клубом эффективнее, и не выстраивая автобусы.
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Бухбух
1584886794
Евсеев всегда был Мужиком - и как игрок, и как тренер. И вообще, на сегодня - он один из сильнейших российских тренеров.
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Valeron2790
1584901078
Могу сказать так, Евсееву уважуха, за то как играл, так и тренирует в принципе. Мужик со стержнем. Но вот по поводу интересности Уфы, перегнул конечно, ставить автобусный автобус это рационально при таком составе, но не интересно, пускай он и не только, а может даже и совсем не саму игру имел в виду. А тренер он примерно на одном уровне с Семаком, поставь в большой клуб, и будет скорее всего тоже не интересно. Интересный был Краснодар Кононова, и год два после него, как по игре, так и по другим показателям, из последнего.
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Ганнибал Лектор
1584902695
Почему-то у меня слова "Уфа", "Футбол" и "Интересно" не ассоциируются. Единственное, чему он научил игроков своей команды - не играть самим и не давать другим играть в футбол. Тем же самым занимался Гаджиев во всех командах, где он работал. Поощряя таких как Евсеев не надо говорить о том, что у нас ТВ права за футбол так дешево котируются. Не надо сравнивать доходы от ТВ прав в Англии и у нас. В Англии нет таких, как Уфа. Там в футбол играют, а не в греко-римскую борьбу на зеленом поле с элементами затяжки времени.
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