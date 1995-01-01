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    Евсеев: «Я тренер одного из самых интересных клубов страны»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев написал пост о своей карьере. Ликвидированные клубы были должны специалисту деньги.

    «Я терял работу несколько раз. Меня не увольняли. Я хорошо делал то, что умел: играл, тренировал. Но обстоятельства были непреодолимыми. Умер «Сатурн». Нам остались должны приличные деньги, которых мы так и не увидели. Умер «Амкар». И там тоже были накопившиеся долги по зарплате. Клубы Премьер-лиги! Конечно, у меня были какие-то накопления. Но все равно, видеть как закрывается твое рабочее место, было очень тяжело.

    Однако потом жизнь все равно возвращала долги. И сегодня я главный тренер одного из самых интересных и развивающихся клубов страны. Поэтому хочу сказать всем вам вот что: не бойтесь! Если честно относишься к своему делу, все будет хорошо. Вы не останетесь без работы, сможете начать все сначала и станете сильнее, пройдя кризис. Главное — не болейте», – написал Евсеев.

    • Тренер работает в Уфе с прошлого года.
    • «Уфа» в РПЛ идет девятой.
    • В качестве тренера Евсеев трофеев не брал.

    Источник: инстаграм Вадима Евсеева

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3870

      Литейный4 33 минуты назад

      Выстроил антифутбольный трёхэтажный автобус. Гыгыгы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15823

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Уважуха Вадиму, мощные слова! Звучит нисколько не слабее того самого "Х** вам!..." ::::::::

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5338

      paracetamol 1 час назад

      Клуп антересный антифутболом.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3401

      BarStep > paracetamol 40 минут назад

      Не вижу ни какого антифутбола. С их возможностями - супер! Молодцы! А как они умеют вести бизнес, а! Ещё раз - супер!

      0
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      ...
      Рейтинг: +974

      житель СПб > paracetamol 1 минуту назад

      Да! Но в умении и последовательности Евсееву не откажешь.. Посмотрим, как он будет играть с более слабыми командами.

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