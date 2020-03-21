Игало: «Скоро отпразднуем кончину коронавируса и разделим любовь и счастье от футбола»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало убежден, что вскоре пандемия коронавируса будет побеждена. Сейчас из-за инфекции приостановлены все топ-пять лиг Европы.

«Скоро отпразднуем кончину коронавируса. Очень скоро будем делать то, что объединяет нас в рамках футбола. Трудное время пройдет, свет снова засияет. Мы разделим счастье и любовь от футбола», – цитирует Игало The Sun.