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  • Игало: «Скоро отпразднуем кончину коронавируса и разделим любовь и счастье от футбола»

Игало: «Скоро отпразднуем кончину коронавируса и разделим любовь и счастье от футбола»

21 марта 2020, 19:35
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало убежден, что вскоре пандемия коронавируса будет побеждена. Сейчас из-за инфекции приостановлены все топ-пять лиг Европы.

«Скоро отпразднуем кончину коронавируса. Очень скоро будем делать то, что объединяет нас в рамках футбола. Трудное время пройдет, свет снова засияет. Мы разделим счастье и любовь от футбола», – цитирует Игало The Sun.

  • По всему миру от инфекции умерло более 10000 человек.
  • Есть версия, что еврофутбол вернется только в 2021 году.
  • «Манчестер Юнайтед» в АПЛ идет на пятом месте.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Игало Одион
Комментарии (2)
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житель СПб
1584817515
Скорее бы!
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portero
1584822701
Это как политики наиграются, так и вирус закончится...
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