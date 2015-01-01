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    Игало: «Скоро отпразднуем кончину коронавируса и разделим любовь и счастье от футбола»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало убежден, что вскоре пандемия коронавируса будет побеждена. Сейчас из-за инфекции приостановлены все топ-пять лиг Европы.

    «Скоро отпразднуем кончину коронавируса. Очень скоро будем делать то, что объединяет нас в рамках футбола. Трудное время пройдет, свет снова засияет. Мы разделим счастье и любовь от футбола», – цитирует Игало The Sun.

    • По всему миру от инфекции умерло более 10000 человек.
    • Есть версия, что еврофутбол вернется только в 2021 году.
    • «Манчестер Юнайтед» в АПЛ идет на пятом месте.

    Источник: The Sun

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