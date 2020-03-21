Игало: «Скоро отпразднуем кончину коронавируса и разделим любовь и счастье от футбола»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало убежден, что вскоре пандемия коронавируса будет побеждена. Сейчас из-за инфекции приостановлены все топ-пять лиг Европы.
«Скоро отпразднуем кончину коронавируса. Очень скоро будем делать то, что объединяет нас в рамках футбола. Трудное время пройдет, свет снова засияет. Мы разделим счастье и любовь от футбола», – цитирует Игало The Sun.
- По всему миру от инфекции умерло более 10000 человек.
- Есть версия, что еврофутбол вернется только в 2021 году.
- «Манчестер Юнайтед» в АПЛ идет на пятом месте.
Источник: The Sun