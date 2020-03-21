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Юран: «Не сомневаюсь, что Кокорин вернется в сборную»

21 марта 2020, 00:19
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран поговорил о будущем форварда «Сочи» Александра Кокорина. Игрок принадлежит «Зениту».

— Саша — молодец. Нравится мне как нападающий. Он умеет решить исход матча, сыграть нестандартно, поставить в тупик защитников. Здорово, что Кокорин не сломался в сложившейся ситуации, пошел в «Сочи».

Ну да, человек оступился. Но не настолько, чтобы добивать его до конца! Я реально очень радуюсь за него. Мне бы хотелось, чтобы он еще поиграл в хорошем европейском клубе. В Германии или Англии. Уверен, там не потеряется.

— А в сборную его сейчас можно возвращать?

— У Артема Дзюбы и Кокорина зеркальная ситуация. Манчини не видел Артема в «Зените», и тот ушел в «Арсенал». В итоге все доказал, вернулся в сборную, выстрелил на чемпионате мира. Тогда Станислав Черчесов не закрыл для него дверь в национальную команду. Сегодня такая же история с Кокориным. Он сделал шаг назад, поехал в «Сочи». Но я не сомневаюсь, что вернется в сборную. Сейчас Кокорин идет по пути Дзюбы.

  • Кокорин провел за «Сочи» в РПЛ четыре матча, забил три гола.
  • С октября 2018 года по сентябрь 2019 года Кокорин был в тюрьме.
  • РПЛ сейчас приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит Сочи Химки Россия Кокорин Александр Юран Сергей
Комментарии (1)
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житель СПб
1584767164
И мы не сомневаемся! Лишь бы только вне футбольные силы не вмешались..
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