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  • Игроки «Боруссии» М согласились на понижение зарплаты из-за коронавируса. Клуб может сэкономить до миллиона в месяц

Игроки «Боруссии» М согласились на понижение зарплаты из-за коронавируса. Клуб может сэкономить до миллиона в месяц

19 марта 2020, 16:07
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Игроки «Боруссии» из Менхенгладбаха отказались от части зарплаты, чтобы помочь клубу в борьбе с коронавирусом. Инициатива принадлежит спортивному директору «Боруссии» Максу Эберлю.

«Я очень горжусь парнями. Мы вместе с «Боруссией» в хорошие и плохие времена. Они хотят чем-то пожертвовать ради «Боруссии», а значит и ради болельщиков», – сказал Эберль.

Понижение зарплаты футболистов может сэкономить клубу до миллиона евро в месяц.

  • Футболисты сборной Германии пожертвовали 2,5 миллиона евро фонд борьбы с коронавирусом.
  • По всему миру от вируса умерло более 5000 человек.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Боруссия М
Комментарии (1)
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кто там
1584624468
А дядя Дзюба готов так же поступить или только на словах?)
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