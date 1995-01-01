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    Игроки «Боруссии» М согласились на понижение зарплаты из-за коронавируса. Клуб может сэкономить до миллиона в месяц

    Игроки «Боруссии» из Менхенгладбаха отказались от части зарплаты, чтобы помочь клубу в борьбе с коронавирусом. Инициатива принадлежит спортивному директору «Боруссии» Максу Эберлю.

    «Я очень горжусь парнями. Мы вместе с «Боруссией» в хорошие и плохие времена. Они хотят чем-то пожертвовать ради «Боруссии», а значит и ради болельщиков», – сказал Эберль.

    Понижение зарплаты футболистов может сэкономить клубу до миллиона евро в месяц.

    • Футболисты сборной Германии пожертвовали 2,5 миллиона евро фонд борьбы с коронавирусом.
    • По всему миру от вируса умерло более 5000 человек.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 16:07
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +334

      кто там 1 час назад

      А дядя Дзюба готов так же поступить или только на словах?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10013

      KLIM777 1 час назад

      Это справедливо!

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