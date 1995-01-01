Игроки «Боруссии» М согласились на понижение зарплаты из-за коронавируса. Клуб может сэкономить до миллиона в месяц

А дядя Дзюба готов так же поступить или только на словах?)
Игроки «Боруссии» из Менхенгладбаха отказались от части зарплаты, чтобы помочь клубу в борьбе с коронавирусом. Инициатива принадлежит спортивному директору «Боруссии» Максу Эберлю.
«Я очень горжусь парнями. Мы вместе с «Боруссией» в хорошие и плохие времена. Они хотят чем-то пожертвовать ради «Боруссии», а значит и ради болельщиков», – сказал Эберль.
Понижение зарплаты футболистов может сэкономить клубу до миллиона евро в месяц.
- Футболисты сборной Германии пожертвовали 2,5 миллиона евро фонд борьбы с коронавирусом.
- По всему миру от вируса умерло более 5000 человек.