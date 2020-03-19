Игроки «Боруссии» М согласились на понижение зарплаты из-за коронавируса. Клуб может сэкономить до миллиона в месяц

Игроки «Боруссии» из Менхенгладбаха отказались от части зарплаты, чтобы помочь клубу в борьбе с коронавирусом. Инициатива принадлежит спортивному директору «Боруссии» Максу Эберлю.

«Я очень горжусь парнями. Мы вместе с «Боруссией» в хорошие и плохие времена. Они хотят чем-то пожертвовать ради «Боруссии», а значит и ради болельщиков», – сказал Эберль.

Понижение зарплаты футболистов может сэкономить клубу до миллиона евро в месяц.