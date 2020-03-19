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  • Игроки ЦСКА отправлены на двухнедельный карантин. Им запретили уезжать из Москвы

Игроки ЦСКА отправлены на двухнедельный карантин. Им запретили уезжать из Москвы

19 марта 2020, 11:20
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Журналист Василий Конов опубликовал отрывок из распоряжения ЦСКА, адресованного футболистам команды.

Игрокам запретили покидать территорию России, поскольку за границей увеличивается риск заражения коронавирусом, а также появляется вероятность несвоевременного возвращения в расположение команды из-за миграционных ограничений.

Также футболистам нельзя уезжать из Москвы без крайней необходимости. Ближайшие 14 дней они должны находиться дома на самоизоляции.

Кроме того, игрокам запрещено посещать места массового скопления людей. А еще они обязаны соблюдать все требования тренерского и медицинского штабов, и сообщать об изменениях самочувствия.

Нарушение вышеуказанных правил грозит мерами дисциплинарного характера.

Источник: Телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (4)
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paracetamol
1584621958
Правильно, на карантине - больничный, оплачивается ФОМС Морквы.
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