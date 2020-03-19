Игроки ЦСКА отправлены на двухнедельный карантин. Им запретили уезжать из Москвы

Журналист Василий Конов опубликовал отрывок из распоряжения ЦСКА, адресованного футболистам команды.

Игрокам запретили покидать территорию России, поскольку за границей увеличивается риск заражения коронавирусом, а также появляется вероятность несвоевременного возвращения в расположение команды из-за миграционных ограничений.

Также футболистам нельзя уезжать из Москвы без крайней необходимости. Ближайшие 14 дней они должны находиться дома на самоизоляции.

Кроме того, игрокам запрещено посещать места массового скопления людей. А еще они обязаны соблюдать все требования тренерского и медицинского штабов, и сообщать об изменениях самочувствия.

Нарушение вышеуказанных правил грозит мерами дисциплинарного характера.