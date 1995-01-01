«Если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу». Ибрагимович начал сбор средств на борьбу с коронавирусом

Скока наши зюбы получают - по два-три ляма зелени в год?
Или по ПЯТЬ?????
Постоянно вякают что-то по поводу и без повода?
ВОТ ПОВОД!
Сколько они там отдали на борьбу с болезнью?
В СТРАНЕ МАСОК НЕТ В АПТЕКАХ!!!! ТЕСТОВЫХ СИСТЕМ МЕНЬШЕ МИЛЛИОНА....
Кто смеётся над Иброй?
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович начал сбор миллиона евро на борьбу с коронавирусом в Италии.
Сам шведский футболист пожертвовал сто тысяч.
«Вместе мы можем по-настоящему помочь больницам, врачам и медсестрам, которые работают каждый день, чтобы спасти жизни. Если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу», – сказал Ибрагимович.
- В Италии коронавирусом заражены более 31 тысячи людей.
- Более двух тысяч человек умерли.