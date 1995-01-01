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    «Если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу». Ибрагимович начал сбор средств на борьбу с коронавирусом

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович начал сбор миллиона евро на борьбу с коронавирусом в Италии.

    Сам шведский футболист пожертвовал сто тысяч.

    «Вместе мы можем по-настоящему помочь больницам, врачам и медсестрам, которые работают каждый день, чтобы спасти жизни. Если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу», – сказал Ибрагимович.

    • В Италии коронавирусом заражены более 31 тысячи людей.
    • Более двух тысяч человек умерли.

    text

    Публикация от text (@iamzlatanibrahimovic) 18 Мар 2020 в 5:31 PDT

    Источник: Инстаграм Златана Ибрагимовича

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1877

      solodealer 5 минут назад

      Скока наши зюбы получают - по два-три ляма зелени в год?
      Или по ПЯТЬ?????
      Постоянно вякают что-то по поводу и без повода?
      ВОТ ПОВОД!
      Сколько они там отдали на борьбу с болезнью?
      В СТРАНЕ МАСОК НЕТ В АПТЕКАХ!!!! ТЕСТОВЫХ СИСТЕМ МЕНЬШЕ МИЛЛИОНА....
      Кто смеётся над Иброй?

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      Рейтинг: +1877

      solodealer 7 минут назад

      ИБРУ - в президенты РФ!)))

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      Рейтинг: +186

      ZENIT*** 11 минут назад

      Уважуха ИБРЕ!!!

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      Рейтинг: +360

      Portoz 13 минут назад

      Господи цыган успокойся,уже десятки миллиардов выделено.Китаец тоже смешной джеки чан,типа кто придумает вакцину денег дам

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      Рейтинг: +4805

      Владислав Vlad 27 минут назад

      Как же любят "забытые" попиарится....
      Поговорил бы с футболистами из Итальянской лиги и скинулись бы тихонечко. И там бы явно не одил лям бы вылез.))

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