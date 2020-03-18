«Если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу». Ибрагимович начал сбор средств на борьбу с коронавирусом

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович начал сбор миллиона евро на борьбу с коронавирусом в Италии.

Сам шведский футболист пожертвовал сто тысяч.

«Вместе мы можем по-настоящему помочь больницам, врачам и медсестрам, которые работают каждый день, чтобы спасти жизни. Если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу», – сказал Ибрагимович.

В Италии коронавирусом заражены более 31 тысячи людей.

Более двух тысяч человек умерли.