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  • «Если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу». Ибрагимович начал сбор средств на борьбу с коронавирусом

«Если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу». Ибрагимович начал сбор средств на борьбу с коронавирусом

18 марта 2020, 22:30
6

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович начал сбор миллиона евро на борьбу с коронавирусом в Италии.

Сам шведский футболист пожертвовал сто тысяч.

«Вместе мы можем по-настоящему помочь больницам, врачам и медсестрам, которые работают каждый день, чтобы спасти жизни. Если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу», – сказал Ибрагимович.

  • В Италии коронавирусом заражены более 31 тысячи людей.
  • Более двух тысяч человек умерли.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Златана Ибрагимовича
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (6)
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Владислав Vlad
1584561148
Как же любят "забытые" попиарится.... Поговорил бы с футболистами из Итальянской лиги и скинулись бы тихонечко. И там бы явно не одил лям бы вылез.))
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Portoz
1584561984
Господи цыган успокойся,уже десятки миллиардов выделено.Китаец тоже смешной джеки чан,типа кто придумает вакцину денег дам
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ZENIT***
1584562062
Уважуха ИБРЕ!!!
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anjaneri
1584564647
Ибряяяhimь молоттобоец!!!
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Добрый Бобер
1584598993
Почему в Италии? Почему не в Швеции? Поступок очень достойный, но Роналду с отелями и зарплатой врачам, конечно, посильнее будет.
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