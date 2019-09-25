«Здоровье и жизни людей останутся на первом месте». Сборная России отреагировала на перенос Евро-2020

Наверняка не только здоровье на первом месте у руководства УЕФА,иначе как объяснить требование о возмещении 275.000.000 баксов от клубов и лиг за перенос ЧЕ на год.Не понятное решение,прецедентов до селе не было,спросить не у кого.Как говорится,что скажет начальник юридического отдела?
В сборной России прокомментировали решение УЕФА о переносе Евро-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
«Евро-2020 перенесен на лето 2021 года. Друзья. Здоровье и жизни людей всегда останутся на первом месте. УЕФА и национальные сборные решили перенести чемпионат Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021-го. Большой футбол обязательно вернется», — сообщается в твиттере российской национальной команды.
#ЕВРО2020 перенесeн на лето 2021 года.Друзья. Здоровье и жизни людей всегда останутся на первом месте. УЕФА и национальные сборные решили перенести чемпионат Европы. Турнир пройдeт с 11 июня по 11 июля 2021-го.Большой футбол обязательно вернeтся pic.twitter.com/sgqs1GX9wv— Сборная России (@TeamRussia) 17 марта 2020 г.