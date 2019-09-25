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    «Здоровье и жизни людей останутся на первом месте». Сборная России отреагировала на перенос Евро-2020

    В сборной России прокомментировали решение УЕФА о переносе Евро-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

    «Евро-2020 перенесен на лето 2021 года. Друзья. Здоровье и жизни людей всегда останутся на первом месте. УЕФА и национальные сборные решили перенести чемпионат Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021-го. Большой футбол обязательно вернется», — сообщается в твиттере российской национальной команды.

    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2329

      playsh 1 час назад

      Наверняка не только здоровье на первом месте у руководства УЕФА,иначе как объяснить требование о возмещении 275.000.000 баксов от клубов и лиг за перенос ЧЕ на год.Не понятное решение,прецедентов до селе не было,спросить не у кого.Как говорится,что скажет начальник юридического отдела?

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    • ...
      Рейтинг: +211

      99-й 1 час назад

      Здоровье и жизни людей останутся на первом месте, а сборная... ну собственно тоже свое место врядли покинет

      0
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      Рейтинг: +21

      dzag()ev 1 час назад

      аминь

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