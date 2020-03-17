«Здоровье и жизни людей останутся на первом месте». Сборная России отреагировала на перенос Евро-2020

В сборной России прокомментировали решение УЕФА о переносе Евро-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

«Евро-2020 перенесен на лето 2021 года. Друзья. Здоровье и жизни людей всегда останутся на первом месте. УЕФА и национальные сборные решили перенести чемпионат Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021-го. Большой футбол обязательно вернется», — сообщается в твиттере российской национальной команды.