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  • «Здоровье и жизни людей останутся на первом месте». Сборная России отреагировала на перенос Евро-2020

«Здоровье и жизни людей останутся на первом месте». Сборная России отреагировала на перенос Евро-2020

17 марта 2020, 16:08
3

В сборной России прокомментировали решение УЕФА о переносе Евро-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

«Евро-2020 перенесен на лето 2021 года. Друзья. Здоровье и жизни людей всегда останутся на первом месте. УЕФА и национальные сборные решили перенести чемпионат Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021-го. Большой футбол обязательно вернется», — сообщается в твиттере российской национальной команды.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (3)
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dzag()ev
1584453112
аминь
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99-й
1584454054
Здоровье и жизни людей останутся на первом месте, а сборная... ну собственно тоже свое место врядли покинет
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Plyash
1584455370
Наверняка не только здоровье на первом месте у руководства УЕФА,иначе как объяснить требование о возмещении 275.000.000 баксов от клубов и лиг за перенос ЧЕ на год.Не понятное решение,прецедентов до селе не было,спросить не у кого.Как говорится,что скажет начальник юридического отдела?
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