Иванов: «В 90-е только криминальные авторитеты спасали наш футбол. А кто еще?»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился видением российского футбола в 90-е годы. По словам функционера, существенную роль в нем играл криминал.

«Конечно, криминальные авторитеты спасали наш футбол в 90-е годы. А кто [еще] спасал? Только так и было. У нас на Урале был, например, Александр Алексеевич Хабаров. Он был и депутатом, его называли и криминальным авторитетом», – рассказал Иванов.