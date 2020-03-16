Иванов: «В 90-е только криминальные авторитеты спасали наш футбол. А кто еще?»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился видением российского футбола в 90-е годы. По словам функционера, существенную роль в нем играл криминал.
«Конечно, криминальные авторитеты спасали наш футбол в 90-е годы. А кто [еще] спасал? Только так и было. У нас на Урале был, например, Александр Алексеевич Хабаров. Он был и депутатом, его называли и криминальным авторитетом», – рассказал Иванов.
- Сейчас «Урал» идет в РПЛ десятым.
- Уральцы выступают в высшем дивизионе с 2013 года.
- Единственный раз в еврокубках команда выступала в 1996 году.
Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»