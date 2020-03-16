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  • Иванов: «В 90-е только криминальные авторитеты спасали наш футбол. А кто еще?»

Иванов: «В 90-е только криминальные авторитеты спасали наш футбол. А кто еще?»

16 марта 2020, 14:10
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился видением российского футбола в 90-е годы. По словам функционера, существенную роль в нем играл криминал.

«Конечно, криминальные авторитеты спасали наш футбол в 90-е годы. А кто [еще] спасал? Только так и было. У нас на Урале был, например, Александр Алексеевич Хабаров. Он был и депутатом, его называли и криминальным авторитетом», – рассказал Иванов.

  • Сейчас «Урал» идет в РПЛ десятым.
  • Уральцы выступают в высшем дивизионе с 2013 года.
  • Единственный раз в еврокубках команда выступала в 1996 году.

Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1584361666
А сейчас по-другому что ли? Назови хоть одну команду.
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dim29
1584364112
Меня одного этот персонаж раздрожает.
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Hektor 84
1584396062
Заклейте рот этому упырю. Задолбал уже он за сегодня.
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