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    Иванов: «В 90-е только криминальные авторитеты спасали наш футбол. А кто еще?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился видением российского футбола в 90-е годы. По словам функционера, существенную роль в нем играл криминал.

    «Конечно, криминальные авторитеты спасали наш футбол в 90-е годы. А кто [еще] спасал? Только так и было. У нас на Урале был, например, Александр Алексеевич Хабаров. Он был и депутатом, его называли и криминальным авторитетом», – рассказал Иванов.

    • Сейчас «Урал» идет в РПЛ десятым.
    • Уральцы выступают в высшем дивизионе с 2013 года.
    • Единственный раз в еврокубках команда выступала в 1996 году.

    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15754

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      А сейчас по-другому что ли? Назови хоть одну команду.

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