«Лацио» может купить у «Ливерпуля» Ловрена

Во время летнего трансферного окна защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может перебраться в Италию.

Сообщается, что подписать хорватского центрбека хочет «Лацио», который намерен усилить состав в преддверии возвращения в Лигу чемпионов.

Конкуренцию римлянам готовы составить «Тоттенхэм», «Милан», «Лион» и «Арсенал».