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    «Лацио» может купить у «Ливерпуля» Ловрена

    Во время летнего трансферного окна защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может перебраться в Италию.

    Сообщается, что подписать хорватского центрбека хочет «Лацио», который намерен усилить состав в преддверии возвращения в Лигу чемпионов.

    Конкуренцию римлянам готовы составить «Тоттенхэм», «Милан», «Лион» и «Арсенал».

    • Рыночная стоимость Ловрена – 20 миллионов евро.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Ливерпуль» всего 14 матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.
    • Контракт 30-летнего футболиста с клубом истекает в 2021 году.

    Источник: Football Italia

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