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«Лацио» может купить у «Ливерпуля» Ловрена

16 марта 2020, 10:40

Во время летнего трансферного окна защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может перебраться в Италию.

Сообщается, что подписать хорватского центрбека хочет «Лацио», который намерен усилить состав в преддверии возвращения в Лигу чемпионов.

Конкуренцию римлянам готовы составить «Тоттенхэм», «Милан», «Лион» и «Арсенал».

  • Рыночная стоимость Ловрена – 20 миллионов евро.
  • В текущем сезоне игрок провел за «Ливерпуль» всего 14 матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.
  • Контракт 30-летнего футболиста с клубом истекает в 2021 году.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Лацио Ливерпуль Ловрен Деян
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