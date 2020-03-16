«Лацио» может купить у «Ливерпуля» Ловрена

Во время летнего трансферного окна защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может перебраться в Италию.
Сообщается, что подписать хорватского центрбека хочет «Лацио», который намерен усилить состав в преддверии возвращения в Лигу чемпионов.
Конкуренцию римлянам готовы составить «Тоттенхэм», «Милан», «Лион» и «Арсенал».
- Рыночная стоимость Ловрена – 20 миллионов евро.
- В текущем сезоне игрок провел за «Ливерпуль» всего 14 матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.
- Контракт 30-летнего футболиста с клубом истекает в 2021 году.
Источник: Football Italia