«Я не стригся уже три недели». Клюйверт пожаловался на карантин

Форвард «Ромы» Джастин Клюйверт рассказал о лишениях, которые ему приходится переживать из-за карантина по коронавирусу. Игрок несколько дней не выходит из дома.

«Это очень тяжело. На улицу не выйти, тренируюсь дома. Отдыхаю со своей племянницей. Невозможно выйти к парикмахеру. У меня густая борода, я не стригся три недели», – сказал Клюйверт.