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    «Я не стригся уже три недели». Клюйверт пожаловался на карантин

    Форвард «Ромы» Джастин Клюйверт рассказал о лишениях, которые ему приходится переживать из-за карантина по коронавирусу. Игрок несколько дней не выходит из дома.

    «Это очень тяжело. На улицу не выйти, тренируюсь дома. Отдыхаю со своей племянницей. Невозможно выйти к парикмахеру. У меня густая борода, я не стригся три недели», – сказал Клюйверт.

    • В Италии коронавирусом заражено более 21 тысячи человек.
    • Планируется, что Серия А возобновится в мае.
    • По всему миру от инфекции умерло более 5000 человек.

    Источник: De Telegraaf

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10159

      Garrincha58 4 часа назад

      такая ужасная новость ё маё

      1
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      Рейтинг: +13839

      bset 4 часа назад

      Комментаторы ниже видимо и в лес на охоту выйдут, чтобы мясо себе добыть, если что. И воду из реки знают, как фильтровать, чтобы ее пить можно было. Зачем футболисту уметь самостоятельно стричься, если есть профессионалы, которые этим занимаются? Может ему еще на вилле огородик каждый год засаживать, грядки полоть, а то вдруг завтра война.

      0
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      Рейтинг: +271

      кто там > bset 4 часа назад

      о +1 пидорок)
      или русский не твой конёк.

      или стричься = бриться?
      такая же амёба ничего не умеющая)

      -1
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      Рейтинг: +158

      Все_тот_же_Юве 5 часов назад

      он яркий пример того сорта полулюдей, которые уже посрать без чужой помощи не могут. мир инстаграмщиков и имбицилов, биомусор способный только плодиться, бриться только исключительно в парикмахерской и пинать мяч за деньги(везение). а кто то отдает свои гостиницы под переоборудование в больницы.

      1
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      Рейтинг: +271

      кто там 6 часов назад

      Самому не побриться? *******. или любитель барбершопов?

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