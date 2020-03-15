«Я не стригся уже три недели». Клюйверт пожаловался на карантин

Форвард «Ромы» Джастин Клюйверт рассказал о лишениях, которые ему приходится переживать из-за карантина по коронавирусу. Игрок несколько дней не выходит из дома.
«Это очень тяжело. На улицу не выйти, тренируюсь дома. Отдыхаю со своей племянницей. Невозможно выйти к парикмахеру. У меня густая борода, я не стригся три недели», – сказал Клюйверт.
- В Италии коронавирусом заражено более 21 тысячи человек.
- Планируется, что Серия А возобновится в мае.
- По всему миру от инфекции умерло более 5000 человек.
Источник: De Telegraaf