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  • «Я не стригся уже три недели». Клюйверт пожаловался на карантин

«Я не стригся уже три недели». Клюйверт пожаловался на карантин

15 марта 2020, 13:53
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Форвард «Ромы» Джастин Клюйверт рассказал о лишениях, которые ему приходится переживать из-за карантина по коронавирусу. Игрок несколько дней не выходит из дома.

«Это очень тяжело. На улицу не выйти, тренируюсь дома. Отдыхаю со своей племянницей. Невозможно выйти к парикмахеру. У меня густая борода, я не стригся три недели», – сказал Клюйверт.

  • В Италии коронавирусом заражено более 21 тысячи человек.
  • Планируется, что Серия А возобновится в мае.
  • По всему миру от инфекции умерло более 5000 человек.

Источник: De Telegraaf
Италия. Серия А Голландия. Эредивизие Рома Клюйверт Джастин
Комментарии (4)
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кто там
1584271006
Самому не побриться? *******. или любитель барбершопов?
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bset
1584278157
Комментаторы ниже видимо и в лес на охоту выйдут, чтобы мясо себе добыть, если что. И воду из реки знают, как фильтровать, чтобы ее пить можно было. Зачем футболисту уметь самостоятельно стричься, если есть профессионалы, которые этим занимаются? Может ему еще на вилле огородик каждый год засаживать, грядки полоть, а то вдруг завтра война.
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Garrincha58
1584278495
такая ужасная новость ё маё
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