La Gazzetta dello Sport: клубы Серии А готовы возобновить сезон в мае и играть матчи с паузами не более четырех дней

Второй источник в Италии информирует, что возобновить сезон Серии А планируют в мае – второго числа. Клубы дал согласие на матчи с паузой между ними не более четырех дней, что позволит завершить чемпионат в конце июня.

В то же время остается вариант, при котором Серия А не будет доиграна, чемпионский титул не получит никто, а места в еврокубках на следующий сезон будут распределены согласно текущей турнирной таблице.