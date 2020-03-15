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    La Gazzetta dello Sport: клубы Серии А готовы возобновить сезон в мае и играть матчи с паузами не более четырех дней

    Второй источник в Италии информирует, что возобновить сезон Серии А планируют в мае – второго числа. Клубы дал согласие на матчи с паузой между ними не более четырех дней, что позволит завершить чемпионат в конце июня.

    В то же время остается вариант, при котором Серия А не будет доиграна, чемпионский титул не получит никто, а места в еврокубках на следующий сезон будут распределены согласно текущей турнирной таблице.

    • Сейчас все топ-пять лиг Европы и еврокубки приостановлены.
    • РПЛ могут остановить на следующей неделе.
    • По всему миру из-за коронавирусной инфекции умерло более 5000 человек.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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