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  • La Gazzetta dello Sport: клубы Серии А готовы возобновить сезон в мае и играть матчи с паузами не более четырех дней

La Gazzetta dello Sport: клубы Серии А готовы возобновить сезон в мае и играть матчи с паузами не более четырех дней

15 марта 2020, 12:21

Второй источник в Италии информирует, что возобновить сезон Серии А планируют в мае – второго числа. Клубы дал согласие на матчи с паузой между ними не более четырех дней, что позволит завершить чемпионат в конце июня.

В то же время остается вариант, при котором Серия А не будет доиграна, чемпионский титул не получит никто, а места в еврокубках на следующий сезон будут распределены согласно текущей турнирной таблице.

  • Сейчас все топ-пять лиг Европы и еврокубки приостановлены.
  • РПЛ могут остановить на следующей неделе.
  • По всему миру из-за коронавирусной инфекции умерло более 5000 человек.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А
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