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    La Repubblica: Серию А планируют возобновить в мае

    В связи с пандемией коронавируса Серию А планируют возобновить только в мае – второго числа. Завершение чемпионата в таком случае будет в конце июня, а матчи будут проходить без зрителей.

    Такому графику будет способствовать перенос Евро-2020, над чем УЕФА уже работает. Один из вариантов – проведение европейского чемпионата в декабре.

    В то же время остается вариант, при котором Серия А не будет доиграна, чемпионский титул не получит никто, а места в еврокубках на следующий сезон будут распределены согласно текущей турнирной таблице.

    • Сейчас все топ-пять лиг Европы и еврокубки приостановлены.
    • РПЛ могут остановить на следующей неделе.
    • По всему миру из-за коронавирусной инфекции умерло более 5000 человек.

    Источник: La Repubblica

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    14.03.2020 23:58
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