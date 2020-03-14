La Repubblica: Серию А планируют возобновить в мае

В связи с пандемией коронавируса Серию А планируют возобновить только в мае – второго числа. Завершение чемпионата в таком случае будет в конце июня, а матчи будут проходить без зрителей.
Такому графику будет способствовать перенос Евро-2020, над чем УЕФА уже работает. Один из вариантов – проведение европейского чемпионата в декабре.
В то же время остается вариант, при котором Серия А не будет доиграна, чемпионский титул не получит никто, а места в еврокубках на следующий сезон будут распределены согласно текущей турнирной таблице.
- Сейчас все топ-пять лиг Европы и еврокубки приостановлены.
- РПЛ могут остановить на следующей неделе.
- По всему миру из-за коронавирусной инфекции умерло более 5000 человек.
Источник: La Repubblica
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