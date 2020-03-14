УЕФА: «Мы работаем над переносом Евро-2020»

Лихо Китай весь мир отсосать заставил.У самих уже всё в порядке,на убыль пошло.По всему миру умерло от короновируса около 5000 человек.А от банального гриппа намного больше,мировая статистика даже не ведётся,каждая страна на себе замыкается.
Официальный представитель УЕФА Эвелина Кристиллин подтвердила, что Евро-2020 может быть перенесен из-за пандемии коронавируса. По всему миру от инфекции умерло более 5000 человек.
«УЕФА работает над переносом Евро-2020», – цитирует Кристиллин журналист Николо Скира.
- Ранее сообщалось, что турнир перенесут на 2021 год.
- По изначальному графику Евро-2020 должен пройти с 12 июня по 12 июля.
- Все топ-пять лиг Европы и еврокубки сейчас приостановлены.