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    УЕФА: «Мы работаем над переносом Евро-2020»

    Официальный представитель УЕФА Эвелина Кристиллин подтвердила, что Евро-2020 может быть перенесен из-за пандемии коронавируса. По всему миру от инфекции умерло более 5000 человек.

    «УЕФА работает над переносом Евро-2020», – цитирует Кристиллин журналист Николо Скира.

    • Ранее сообщалось, что турнир перенесут на 2021 год.
    • По изначальному графику Евро-2020 должен пройти с 12 июня по 12 июля.
    • Все топ-пять лиг Европы и еврокубки сейчас приостановлены.

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    14.03.2020 19:42
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2295

      playsh 30 минут назад

      Лихо Китай весь мир отсосать заставил.У самих уже всё в порядке,на убыль пошло.По всему миру умерло от короновируса около 5000 человек.А от банального гриппа намного больше,мировая статистика даже не ведётся,каждая страна на себе замыкается.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1057

      волчарик 3 часа назад

      Да понятно уже.Какое Евро,если чемпионаты остановлены?И кому оно нужно без болельщиков?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +534

      NEONFOL 4 часа назад

      это им наказание за гей парады

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1207

      kazak161 4 часа назад

      Да Бог наказал Европу! И вада и *****! Как говорится Бог все видит!!!!!!!!!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +534

      NEONFOL 4 часа назад

      да вся европа вымрет, а россия станет чемпионом, хитрый путинский план))))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2305

      Борат 4 часа назад

      Летом можно и без евро побухать ! Гыгы

      1
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      Рейтинг: +53335

      Chernyi Lis 5 часов назад

      в сша перенести слабо вам подкаблучные..пусть свое зло обратно получат..

      0
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      Рейтинг: +1868

      Danish Dynamite 5 часов назад

      Переносите. Лучше так, чем в Россию или Антарктиду.

      0
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      Рейтинг: +307

      Vizual 5 часов назад

      В Африку

      0
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      Рейтинг: +448

      Artemka444 5 часов назад

      панику подняли жуткую((((

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