УЕФА: «Мы работаем над переносом Евро-2020»

Официальный представитель УЕФА Эвелина Кристиллин подтвердила, что Евро-2020 может быть перенесен из-за пандемии коронавируса. По всему миру от инфекции умерло более 5000 человек.

«УЕФА работает над переносом Евро-2020», – цитирует Кристиллин журналист Николо Скира.