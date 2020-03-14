The Telegraph: УЕФА рассматривает вариант проведения Евро-2020 в декабре

В УЕФА изучают вариант переноса Евро-2020 с лета на декабрь из-за пандемии коронавируса. Это позволит европейским чемпионатам и еврокубкам завершить сезон в июне-июле.
Вопрос детально обсудят во вторник, 17 марта, на специальном совещании. Другой вариант развития событий – проведение Евро летом 2021 года.
- Сейчас все топ-пять лиг Европы и еврокубки приостановлены.
- РПЛ могут остановить на следующей неделе.
- По всему миру из-за коронавирусной инфекции умерло более 5000 человек.
Источник: The Telegraph