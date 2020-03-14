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  • The Telegraph: УЕФА рассматривает вариант проведения Евро-2020 в декабре

The Telegraph: УЕФА рассматривает вариант проведения Евро-2020 в декабре

14 марта 2020, 21:21
9

В УЕФА изучают вариант переноса Евро-2020 с лета на декабрь из-за пандемии коронавируса. Это позволит европейским чемпионатам и еврокубкам завершить сезон в июне-июле.

Вопрос детально обсудят во вторник, 17 марта, на специальном совещании. Другой вариант развития событий – проведение Евро летом 2021 года.

  • Сейчас все топ-пять лиг Европы и еврокубки приостановлены.
  • РПЛ могут остановить на следующей неделе.
  • По всему миру из-за коронавирусной инфекции умерло более 5000 человек.

Источник: The Telegraph
Чемпионат Европы
Комментарии (9)
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Черкизовский Кот
1584211523
ЧЕ зимой, ЧМ зимой. Футбол становится зимним видом спорта?
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Pablo Aimar
1584211905
ага.. в Питере при -15 и на ветру с залива
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bset
1584217926
В Питере на Баклан-арене. Только за месяц предупредите, а то крыша закрыться не успеет.
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+50/-50
1584219189
Чудны твои дела, господи. Ну, декабрь, так декабрь.
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zigbert
1584373732
Главный вопрос -как долго будет продолжаться этот коронавирус? Лучше уж конечно летом 2021г.
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