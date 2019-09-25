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    The Telegraph: УЕФА рассматривает вариант проведения Евро-2020 в декабре

    В УЕФА изучают вариант переноса Евро-2020 с лета на декабрь из-за пандемии коронавируса. Это позволит европейским чемпионатам и еврокубкам завершить сезон в июне-июле.

    Вопрос детально обсудят во вторник, 17 марта, на специальном совещании. Другой вариант развития событий – проведение Евро летом 2021 года.

    • Сейчас все топ-пять лиг Европы и еврокубки приостановлены.
    • РПЛ могут остановить на следующей неделе.
    • По всему миру из-за коронавирусной инфекции умерло более 5000 человек.

    Источник: The Telegraph

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    14.03.2020 21:21
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2677

      +50/-50 1 час назад

      Чудны твои дела, господи. Ну, декабрь, так декабрь.

      0
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      Рейтинг: +13814

      bset 1 час назад

      В Питере на Баклан-арене. Только за месяц предупредите, а то крыша закрыться не успеет.

      1
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      Рейтинг: +157

      Все_тот_же_Юве 2 часа назад

      не. этот варик не сработает. зимой даже в европе уже не очень комфортно, не говоря уже про россию. да и где там зимой впихивать целый месяц сборных? лучше просто перенести и не придумывать себе лишнего геморроя.

      0
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      Рейтинг: +157

      Pablo Aimar 3 часа назад

      ага.. в Питере при -15 и на ветру с залива

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1057

      волчарик > Pablo Aimar 3 часа назад

      +20 без ветра.

      2
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      Рейтинг: +2305

      Борат > Pablo Aimar 3 часа назад

      Это если на Петровском! На Крестовском даже в лютый мороз под крышей +15! Гыгы

      2
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      Рейтинг: +38356

      portero > Pablo Aimar 2 часа назад

      под крышей тепло, так что комфортно там и в декабре.

      1
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      Рейтинг: +10325

      Bivaliy67 > Pablo Aimar 2 часа назад

      Ты где живёшь? В Питере декабрьская дневная температура уже пару лет не падает ниже 0.

      0
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      Рейтинг: +13823

      sssrspartak 3 часа назад

      ага зимой!и провести его в арктике!

      1
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      Рейтинг: +2475

      Черкизовский Кот 3 часа назад

      ЧЕ зимой, ЧМ зимой. Футбол становится зимним видом спорта?

      2
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      Рейтинг: +537

      fhnv > Черкизовский Кот 3 часа назад

      да нормально !))) ЧМ по хоккею всегда в мае

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