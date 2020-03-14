The Telegraph: УЕФА рассматривает вариант проведения Евро-2020 в декабре

В УЕФА изучают вариант переноса Евро-2020 с лета на декабрь из-за пандемии коронавируса. Это позволит европейским чемпионатам и еврокубкам завершить сезон в июне-июле.

Вопрос детально обсудят во вторник, 17 марта, на специальном совещании. Другой вариант развития событий – проведение Евро летом 2021 года.