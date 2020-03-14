«Вест Хэм»: «Это будет ударом для «Ливерпуля», но сезон нужно признать недействительным, если он не будет доигран»

Вице-президент «Вест Хэма» Каррен Брэди выразила мнение, что сезон АПЛ следует признать недействительным, если он не будет доигран. Сейчас турнир приостановлен до апреля.

«Единственно верным и справедливым решением, если не доиграем сезон, будет его аннулирование, признание недействительным. Мы не знаем, что произошло бы в оставшиеся матчи. Конечно, это будет огромным ударом для «Ливерпуля».

Сейчас для английского футбола трудный момент. Не исключено, что все турниры отменят. Нельзя продолжить их, если футболисты не будут готовы выступать по состоянию здоровья», – сказала Брэди.