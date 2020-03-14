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    «Вест Хэм»: «Это будет ударом для «Ливерпуля», но сезон нужно признать недействительным, если он не будет доигран»

    Вице-президент «Вест Хэма» Каррен Брэди выразила мнение, что сезон АПЛ следует признать недействительным, если он не будет доигран. Сейчас турнир приостановлен до апреля.

    «Единственно верным и справедливым решением, если не доиграем сезон, будет его аннулирование, признание недействительным. Мы не знаем, что произошло бы в оставшиеся матчи. Конечно, это будет огромным ударом для «Ливерпуля».

    Сейчас для английского футбола трудный момент. Не исключено, что все турниры отменят. Нельзя продолжить их, если футболисты не будут готовы выступать по состоянию здоровья», – сказала Брэди.

    Источник: The Sun

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    14.03.2020 15:35
    Комментарии10
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      Рейтинг: +65

      Graceful 713 5 часов назад

      Пффф, опять бабы лезут в футбол...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      СвинкаСправедливости 6 часов назад

      Вылетайте уже из АПЛ и отстаньте от чемпионов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9480

      Cules2013 7 часов назад

      Лицемерные куски сами знаете чего. Не потому ли, что ВХЮ имеет очень высокие шансы вылететь из АПЛ?

      5
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      Рейтинг: +824

      Psih86 8 часов назад

      Единственно верным и справедливым решением будет отправить ВХ в чемпионшип. А большинство здравых команд, а точнее 18 из 20 хотят отдать чемпионство Ливерпулю.

      5
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      Рейтинг: +372

      elessar arnor 8 часов назад

      ну и пи д орас ты

      3
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      Рейтинг: +7035

      mihail200606 8 часов назад

      Неудачники че рот открыли..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +448

      Artemka444 8 часов назад

      маразм полный!!!
      На аннулирование ни кто точно не пойдёт!!!!
      по его словам,тогда везде нужно так сделать!!!

      4
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      Рейтинг: +556

      Valeron2790 8 часов назад

      Ммммм... ну очень справедливый ты видимо. По мне так, справедливо признать Ливерпуль победителем, а Вест-Хэм отправить нахрен в Чемпионшип, ибо только дураку не понятно, что Ливер чемпион этого сезона, осталась только формальность, а вот молотобойцы явные претенденты на вылет. Да и вообще, что значит признать недействительным, вы вообще решили с футболом завязать? В еврокубках на следующий сезон по жребию от Англии поедут? Или ты думаешь, что всё крутится вокруг того, что бы Вест-Хэм не вылетел? Откуда только такие честные, конченные берутся...

      5
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      Рейтинг: +580

      Play 9 часов назад

      Вест Хэм стоит на четверть шага от зоны вылета, а Ливерпуль лидирует с двадцатиочковым преимуществом, ясное дело кому выгоднее аннулирование сезона.

      8
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      Рейтинг: -1058

      Вот оно чё Михалыч 9 часов назад

      если футболисты не будут готовы выступать по состоянию здоровья==============Протестировать всех футболистов на коронавирус. Заболевших на карантин.Провести все игры до конца ( если надо, без присутствия болельщиков ) Люди посмотрят игры по телику....Ливерпуль заслужил титул чемпиона.И никакой долбанный грипп ( с приставкой коронавирус) не должен быть препятствием тому, что должно было случиться.

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