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  • «Вест Хэм»: «Это будет ударом для «Ливерпуля», но сезон нужно признать недействительным, если он не будет доигран»

«Вест Хэм»: «Это будет ударом для «Ливерпуля», но сезон нужно признать недействительным, если он не будет доигран»

14 марта 2020, 15:35
9

Вице-президент «Вест Хэма» Каррен Брэди выразила мнение, что сезон АПЛ следует признать недействительным, если он не будет доигран. Сейчас турнир приостановлен до апреля.

«Единственно верным и справедливым решением, если не доиграем сезон, будет его аннулирование, признание недействительным. Мы не знаем, что произошло бы в оставшиеся матчи. Конечно, это будет огромным ударом для «Ливерпуля».

Сейчас для английского футбола трудный момент. Не исключено, что все турниры отменят. Нельзя продолжить их, если футболисты не будут готовы выступать по состоянию здоровья», – сказала Брэди.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Вест Хэм
Комментарии (9)
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1584190989
Вест Хэм стоит на четверть шага от зоны вылета, а Ливерпуль лидирует с двадцатиочковым преимуществом, ясное дело кому выгоднее аннулирование сезона.
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Valeron2790
1584192214
Ммммм... ну очень справедливый ты видимо. По мне так, справедливо признать Ливерпуль победителем, а Вест-Хэм отправить нахрен в Чемпионшип, ибо только дураку не понятно, что Ливер чемпион этого сезона, осталась только формальность, а вот молотобойцы явные претенденты на вылет. Да и вообще, что значит признать недействительным, вы вообще решили с футболом завязать? В еврокубках на следующий сезон по жребию от Англии поедут? Или ты думаешь, что всё крутится вокруг того, что бы Вест-Хэм не вылетел? Откуда только такие честные, конченные берутся...
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Artemka444
1584192225
маразм полный!!! На аннулирование ни кто точно не пойдёт!!!! по его словам,тогда везде нужно так сделать!!!
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mihail200606
1584192642
Неудачники че рот открыли..
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Psih86
1584194100
Единственно верным и справедливым решением будет отправить ВХ в чемпионшип. А большинство здравых команд, а точнее 18 из 20 хотят отдать чемпионство Ливерпулю.
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Cules2013
1584197976
Лицемерные куски сами знаете чего. Не потому ли, что ВХЮ имеет очень высокие шансы вылететь из АПЛ?
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СвинкаСправедливости
1584199817
Вылетайте уже из АПЛ и отстаньте от чемпионов.
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Graceful 713
1584204936
Пффф, опять бабы лезут в футбол...
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giluxa1963
1584260239
Сыграно более 50% матчей значит чемпиона можно определить а вылет отменить добавить еще 3 команды а на следующий год на вылет 6 команд
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